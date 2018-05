É já amanhã, ao meio-dia, que Meghan Markle vai subir ao altar da Igreja de São Jorge, no Castelo de Windsor, para casar com o príncipe Harry.

Depois das notícias que circularam sobre o pai da noiva, Meghan anunciou que o pai não iria estar presente no seu casamento por motivos de saúde. Será então acompanhada pelo príncipe Charles, pai do seu futuro marido, como foi anunciado hoje pelo Palácio de Kensington, em comunicado.

Conforme também já foi noticiado, Doria Ragland, a mãe de Meghan e única convidada da sua família para o casamento, já está em Windsor e já conheceu a família de Harry. Os restantes membros da Família Real também já estão em Windsor e participaram ontem nos ensaios para o casamento.

Quanto a amanhã, é esperado que a Família Real comece a chegar à Igreja de São Jorge às 11h20. À mesma hora, Meghan sairá do local onde vai passar a noite, junto com a mãe, e a travessia de carro até ao castelo será feita pela Long Walk, para que o público que lá se encontra possa ver a noiva. Será feita uma pequena paragem no castelo para que a mãe de Meghan saia e entre na igreja. Nessa altura, Meghan faz-se acompanhar das damas de honor e pajens, onde se incluem o príncipe George e a princesa Charlotte, e vai entrar na igreja pelo lado oeste. O Palácio de Kensington anunciou que Meghan não tem madrinha de casamento, pois não conseguiu escolher só uma de entre as suas amigas. Quanto ao noivo, vai chegar antes, acompanhado pelo príncipe William, o padrinho, e entrar também pelo lado oeste da igreja.

A cerimónia, conduzida pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner, vai durar uma hora. O casamento será oficializado pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby. A cerimónia será transmitida no site oficial da Família Real britânica.

A partir das 13h, poderá acompanhar a tradicional procissão de carruagem que Harry e Meghan farão por Windsor, onde o público terá oportunidade de ver os recém-casados. A carruagem passará pela Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk e de volta ao Castelo de Windsor.

A receção aos convidados vai acontecer na St. George’s Hall. À noite, o príncipe Charles é o anfitrião da receção privada para os membros da família e amigos mais próximos dos noivos.

Além da transmissão em direto no canal de Youtube oficial da Família Real, o casamento será transmitido em vários canais de televisão pelo mundo. No Reino Unido, o casamento será transmitido na Sky News, na ITV e a na BBC. Em Portugal, a SIC fará a transmissão em direto de Windsor a partir das 9h e até às 13h. De tarde, acompanhe a emissão das 14h às 16h. Também a TVI estará em Windsor, com a transmissão especial a acontecer das 10h às 13h. A Máxima estará também, ao longo do dia, a partilhar consigo todos os acontecimentos e pormenores do casamento entre Harry e Meghan. Do vestido, que só será revelado amanhã, à tiara, que também é ainda uma incógnita, esteja atenta ao site e ao Instagram da Máxima para não perder nada do casamento mais esperado do ano.