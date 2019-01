Alicia Keys é a primeira mulher em 14 anos a apresentar os Grammys

Vencedora de 15 Grammys, se existe alguém com as qualificações necessárias para apresentar uma das maiores cerimónias de prémios da música, é Alicia Keys. A cantora anunciou a novidade através do Instagram: "é incrível ter oportunidade de passar de nomeada a apresentadora". Relembramos que Alicia é a primeira mulher em 14 anos a subir ao palco depois de Queen Latifah, em 2005.

"Eu sei o que é estar num palco. Sei como é ter orgulho no nosso trabalho e ser-se reconhecido por isso e estou muito grata por poder trazer essa luz e energia para o palco. É incrível", acrescentou a artista nas redes sociais. Alicia publicou também um vídeo no Youtube a dar conta da notícia, mostrando uma série de imagens inéditas da cantora nos bastidores da cerimónia.

Alicia Keys tem sido uma vencedora assídua dos Grammys desde 2002, quando conquistou cinco prémios incluindo Melhor Artista e Música do Ano com Fallin. Em comunicado à imprensa, a artista admitiu ainda estar "especialmente entusiasmada com todas as mulheres incríveis que estão nomeadas este ano".

A cerimónia tem data marcada para o próximo dia 10 de fevereiro em Los Angeles e inclui nomes como Lady Gaga, Ariana Grande, Cardi B ou Camila Cabello entre os convidados.