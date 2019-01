Cantora, compositora e atriz, Alicia Keys compôs o seu primeiro sucesso Fallin aos 18 anos, single que lhe deu uma rampa de lançamento para novos hits como Empire State of Mind que conta com a participação de Jay-Z ou Girl on Fire. Em 2016, a cantora decidiu deixar de usar maquilhagem em pública, uma forma de fazer um statement em relação às pressões da indústria e de melhorar a sua relação consigo própria.





Nascida a, a artistaé casada com o rapper Swizz Beatz com quem tem dois filhos.