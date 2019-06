Alexa Chung, Julianne Moore e Marion Cotillard juntas em Londres

É a maior das 160 lojas que a Chopard tem um pouco por todo o mundo e acaba de abrir em Londres. Projetada de forma a estar em harmonia com o meio ambiente, sublinhando o empenho da Chopard em apostar em peças que aliam luxo e sustentabilidade, a nova boutique juntou nomes da moda e do cinema, como Julianne Moore, Alexa Chung e Marion Cottilard.

