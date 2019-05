A incrível história da mulher que deu a Niki Lauda dez anos de vida

Serias capaz de doar um órgão a uma pessoa que conheceu há apenas oito meses? Foi o que fez Birgit Wetzinger, a antiga hospedeira que doou um rim ao então namorado, o conhecido ex-piloto de Fórmula 1, Niki Lauda.

No ano de 1967, o piloto sofrera um acidente durante uma corrida automobilística que desfigurou o seu rosto e causou vários problemas nos seus órgãos vitais ao longo de toda a vida. Quando conheceu Birgit, no final de 2007, Lauda precisava de um novo rim para viver. O primeiro candidato para a doação foi o seu filho Lucas, mas infelizmente os exames mostraram incompatibilidade. E foi aí que Wetzinger, namorada de Lauda há oito meses, se transformou na mulher que se ofereceu para doar um de seus rins, mesmo que a contragosto do piloto.

Depois de sua recuperação, Niki e Birgit casaram-se em 2008 e tiveram dois filhos gémeos, Max e Mia. Lauda, ??que morreu na última segunda-feira por causa de uma insuficiência renal, sempre disse que se apaixonou pela mulher que lhe deu mais dez anos de vida.