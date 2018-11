Nicole Kidman e sobrinha chamam a atenção na passadeira vermelha

Nicole Kidman esteve na cerimónia de entrega de prémios de música ARIA, apresentada pelo marido, o cantor Keith Urban, e que premeia os melhores artistas autralianos do mundo da música.

Na passadeira vermelha, foram várias as pessoas que elogiaram a sobrinha da atriz, Lucia Hawley. Com apenas 20 anos, Hawley brilhou junto a Nicole, num vestido preto com transparências.

Kidman e Hawley tornaram-se especialmente próximas quando, em 2014, o pai de Lucia faleceu, tinha esta 16 anos, o que coincidiu com o momento em que a própria Nicole perdeu o seu pai repentinamente. Ambas se apoiaram e se aproximaram bastante, não sendo por isso a primeira vez que a sobrinha acompanha a tia em momentos do género.