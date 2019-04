A mansão de Bruce Willis está à venda e pode ser sua

Se está à procura de um refúgio à beira-mar longe das temperaturas baixas de inverno e tem 30 milhões de euros comece a considerar investir na propriedade que pertenceu a Bruce Willis e Emma Heming-Willis. À venda pela imobiliária de luxo Sotheby's International Realty, a casa tem 11 quartos, 14 casas de banho banheiros e 18 mil metros quadrados. Apelidada de The Residence on Parrot Cay, a casa está virada para o oeste e tem a vista perfeita na hora do pôr do sol, seja da casa principal ou num dos anexos.

Se viajar com crianças, também existe um parque de diversões no exterior da casa principal.