O casamento real do ano foi cancelado

Em março, a princesa Beatrice e o noivo, anunciaram que o seu casamento seria reduzido, sem uma receção no Palácio de Buckingham, e com os convidados limitados a um pequeno grupo de familiares e amigos. Apesar das circunstâncias excecionais vividas por causa do novo coronavírus, esta decisão foi tomada antes do Reino Unido entrar em confinamento obrigatório.

Segundo a revista People, o casal real decidiu adiar a cerimónia, que estava marcada para 29 de maio, para o próximo ano. "Não há planos de mudar de local ou realizar um casamento maior. Eles nem sequer estão a pensar no seu casamento neste momento. Chegará o tempo para reorganizar, mas ainda não", partilhou o porta-voz do casal. Revelando também que, ainda não existe nova data para o casamento real devido à instabilidade causada pela Covid-19 e que é sentida no Reino Unido e em todo o mundo.

Apesar do novo coronavírus ter mudado os planos de casal, Beatrice e Edoardo já pretendiam realizar um evento mais reduzido do que é usual quando se fala de um casamento real. A cerimónia ocorreria na capela Royal, com 150 lugares, a mesma onde a rainha Victoria e príncipe Albert se casaram em 1840. No entanto, a receção seria realizada nos jardins ao redor do Palácio de Buckingham, a convite da rainha.

A princesa Beatrice é uma das netas da rainha Isabel ll de Inglaterra. É a filha mais velha do príncipe André, duque de Iorque, e de Sara Ferguson, ex-mulher do príncipe.

Beatrice é a nona na linha de sucessão ao trono.