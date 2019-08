A beleza intemporal de Sharon Tate em 12 imagens vintage

Foi na madrugada do dia 9 de agosto de 1969 que Sharon Tate foi brutalmente assassinada na sua mansão, em Los Angeles, onde vivia com o marido, o realizador Roman Polanski. Tinha somente 26 anos e estava grávida de oito meses, quando membros de uma seita concebida por Charles Manson lhe tiraram a vida. O crime chocou Hollywood e o mundo e ainda hoje é recordado com um dos episódios mais trágicos da história do cinema.

É esta perda de inocência que vemos retratada no filme Era uma vez… em Hollywood, de Quentin Tarantino, cuja ação decorre em Los Angeles, exatamente no ano de 1969, e que chega esta semana aos cinemas portugueses. A película, cujo argumento terá levado cinco anos a escrever, conta com a participação de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, a primeira vez que trabalham em conjunto e com a atriz Margot Robbie, no papel de Tate. O filme causou um grande impacto no Festival de Cannes de 2019, bem como na sua estreia nos EUA, chamando a atenção da imprensa internacional e sendo aclamado como um dos melhores do sempre polémico realizador.

A modelo e atriz, detentora de umaera consideradana década de 1960. Participou em vários filmes, entre eles Por Favor Não Me Mordam o Pescoço, onde conheceu o futuro marido (casaram em 1968), e foi nomeada para um Globo de Ouro pelo filme Vale de Bonecas, de 1967.