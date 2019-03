Os convidados da fabulosa festa de aniversário de Diana Ross

Entre várias mudanças de roupa, um espaço decorado com cortinas de veludo e candeeiros brilhantes e um bolo rotativo com plumas, a lista de convidados do aniversário de Diana Ross chamou ainda mais a atenção.

Kris, Kourtney e Khloé Kardashian apareceram com looks cobertos de brilhos, Diddy levou as três filhas, que subiram ao palco para dançar, Leonardo DiCaprio, Stevie Wonder, DJ Khaled e Robin Thicke também fizeram os seus próprios tributos musicais. Beyoncé também fez uma aparição em vídeo a cantar 'Feliz Aniversário'.

Diana Ross cantou os seus maiores êxitos e levou os convidados ao rubro, num ambiente divertido e descontraído.