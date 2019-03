No dia 8 de março, fizemos a pergunta para três portugueses: Qual é a importância das mulheres na sua vida?

Há inocência e pureza na resposta do ator Isaac Carvalho, com 11 anos, que ainda se queixa que sua mãe o "chateie" para ir estudar. Já a premiada atleta de triplo salto Patrícia Mamona agradece a sua mãe pelo lado mais vaidoso e feminino que tem hoje, e a atriz Mariana Monteiro lembra que até a única figura masculina na sua casa, o seu pai, esteve ligado com o seu trabalho de sociólogo à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Confira o depoimento de cada um no vídeo acima e Feliz Dia da Mulher!