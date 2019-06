16 casais de mulheres influentes

Mulheres fortes, independentes, poderosas e lésbicas. Estas personalidades de várias áreas desafiaram as normas sociais e viveram as suas histórias de amor livremente. Numa época em que a homossexualidade ainda era tabu, Gertrude Stein, escritora norte-americana, casou-se com Alice Toklas tornando-se um dos casais mais respeitados em França e abrindo um salão de arte no em 1910, por onde circularam personalidades como Pablo Picasso e Ernest Hemmingway. O romance do casal virou peça de Win Wells, Gertrude Stein e Acompanhante está em cartaz no Teatro São Luiz de quarta a sábado até dia 30 de junho.

A realizadora Dorothy Arzner, das poucas mulheres bem-sucedidas durante os anos dourados de Hollywood, fez o Cinema reconhecer seu casamento com a dançarina Marion Morgan.

Hoje, após várias décadas de luta, destacam-se exemplos como o da atriz Ellen Page e da sua mulher Emma Portner ou da humorista Ellen Degeneres, casada com Portia de Rossi, ativistas pelos direitos das mulheres e da comunidade gay.

Neste mês de junho, em que se celebra o Orgulho LGBTQI+ com festas marchas e manifestos, estes casais de mulheres lésbicas enfrentaram preconceitos e descriminações e tornaram-se ícones de influência e poder.