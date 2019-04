Michelle Obama é recebida como uma estrela rock em Londres

Com lotação máxima, digna de um rock star, Michelle Obama foi recebida entre gritos e aplausos, no último domingo, 14, na O2 Arena, em Londre, para promover o seu livro de memórias Becoming, que já vendeu mais de 10 milhões de cópias desde o seu lançamento em novembro do ano passado.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América falou da vida após os dois mandatos consecutivos do marido e ex-presidente, Barack Obama, e ainda sobre os tempos difíceis que o governo norte-americano enfrenta. Questionada pelo público. Michelle falou em “tempos de escuridão embora a história tenha sempre os seus altos e baixos. Nós estamos num baixo, mas já estivemos mais baixo ainda”, e incentivou a população a votar: “Nós temos que votar. Se não o fizermos alguém o fará. Temos que levantar as mangas se não estamos contentes com a forma como as coisas andam.”

O apresentador Stephen Colbert, que conduziu a entrevista, perguntou-lhe sobre esta rceção, que teve bilhetes à venda por 2 mil libras, segundo o jornal britânico The Guardian. Michelle não conteve a alegria e declarou: “deu-me esperança num tempo político difícil”.

A autobiografia, Becoming, conta a trajectória de uma jovem rapariga que saiu de Chicago, no berço de uma família trabalhadora, e chegou à Casa Branca como primeira-dama. A tour para o lançamento do livro já passou por Amsterdão, Copenhaga, Paris, Estocolmo e Oslo, além de Canadá e Estados Unidos.