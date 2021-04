Usar, reusar, combinar e dar uma nova vida a peças que já sabemos de cor. O mote da campanha da H&M para esta primavera assenta em dois pilares: ser fashion e ser sustentável. A nova coleção reflete isso mesmo: peças cool, intemporais, com tons facilmente conjugáveis e com o equilíbrio perfeito entre o clássico e o moderno. O objetivo é que cada uma destas peças faça a diferença no armário de cada uma, e que possam ser utilizadas estação após estação.

Para o provar, a H&M desafiou quatro influenciadoras a conjugarem peças que já tinham com peças da nova coleção da H&M. Alice Trewinnard, Andreia Gomes, Catarina Gouveia e Mafalda Beirão provaram que a versatilidade, o estilo e os clássicos fazem toda a diferença e prolongam a duração de um guarda-roupa!

Do vintage ao moderno, o desafio estendeu-se às redes sociais, nas quais as leitoras da Máxima foram desafiadas a partilhar os seus próprios looks e a provar que ser sustentável e estar na moda é a combinação mais in da estação!

Conheça e inspire-se nos looks das vencedoras.

1 de 4 Marta Amorim 2 de 4 Sofia Caetano 3 de 4 Alice Alves 4 de 4 Carolina Raposo