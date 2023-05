Victoria Beckham repete um ritual de beleza todas as manhãs (e o marido imita-a num hilariante vídeo)

Victoria Beckham não esconde os seus segredos de beleza: aliás, há uns tempos chegou a dizer qual era o prato que comia todos os dias há 25 anos para manter a boa forma. Agora, a ex-Spice Girl reaviva um tema em que já tinha tocado, ao publicar um vídeo no Instagram onde se mostra a arranjar as sobrancelhas, que para si são preciosas e um dos passos mais importantes da sua rotina de beleza.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por HELLO! Magazine (@hellomag)

Sabemos isto como? Porque esta esteve, há um ano, no programa norte-americano, durante o qualVictoria disse que, mas acabou por confessar um pequeno pormenor que não passou despercebido. É que, segundo ela, o seu marido, o ex-jogador de futebolA empresária admitiu que foi "vítima" do estilo dee que, hoje em dia,todas as manhãs. "Ao longo dos anos, as minhas sobrancelhas foram tão depiladas que, se você me visse sem elas, ficaria horrorizado", disse. ". São a primeira coisa que faço: acordar, desenhar a sobrancelha", acrescentou.Na conversa, Victoria confessou queoutra vez. Na altura, quando tinha essa idade, costumava concentrar-se no que achava que nela precisava de ser melhorado. Agora,"Profissional e pessoalmente,. (...) Sempre, mas por causa disso também sempre me esforcei para ser a melhor versão de mim mesma. Não se trata de mudar nada,."Ainda assim,, mas sublinhou que "não está a tentar retroceder no tempo". "Eu acho que [tudo na vida] é sobre as pequenas coisas. O mesmo com a maquilhagem,, isso pode envelhecer muito (...) Fui a um evento recentemente e as pessoas tinham rostos muito grandes (preenchidos demais). Existem algumas opções assustadoras por aí", acrescentou.A par da suana, Victoria tem feito crescer a suatambém na área da beleza . Daí que seja bastante habitual vê-la na sua conta de Instagram e a falar dosEsta semana, foiquem decidiu fazer uma, com umpublicado, em que surge