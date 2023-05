De sprays capilares a ambientadores. Estes produtos contêm tóxicos que podem causar cancro, revela estudo

De acordo com um novo estudo norte-americano - Identifying Toxic Consumer Products: A Novel Data Set Reveals Air Emissions of Potent Carcinogens, Reproductive Toxicants, and Developmental Toxicants - um grupo de cientistas descobriu que muitos produtos domésticos, como os, libertam no ar(VOCs).De acordo com a análise, muitas destas toxinas foram encontradas em produtos bastante utilizados por quem trabalha na, como em. No entanto, o que acontece é que nas leis que regem a divulgação de ingredientes existem lacunas que fazem com que nem os consumidores nem os trabalhadores saibam exatamente o que contêm os produtos que usam.A estes produtos, acrescem os detergentes da loiça, compostos de calafetagem, ambientadores, produtos de limpeza doméstica e produtos de madeira prensada. Mas há muitos mais...na realidade são milhares.Ossão líquidos ou sólidos usados em produtos de consumo que se. Alguns VOCs têm sido, bem comoPara este estudo, foram analisados dados do California Air Resources Board (CARB), que rastreia todos os compostos orgânicos tóxicos libertados por produtos de consumo num esforço para reduzir a poluição atmosférica. A agência pesquisa periodicamente as empresas que vendem produtos na Califórnia, juntando informações sobre as concentrações de VOCs usados em tudo, desdeaté aoForam, assim,. De todos eles, foram identificados 30 tipos de produtos e 11 químicos considerados de alta prioridade para reformulação com alternativas mais seguras ou até mesmo com uma ação regulatória devido à alta toxicidade e ao uso generalizado dos produtos químicos. Outros estudos têm demonstrado que, por norma, usam mais produtos cosméticos, de higiene pessoal e de limpeza do que os homens, portanto, provavelmentenessas categorias. Além disso, as mulheres que trabalham em ambientes como salões de beleza podem estar expostas a produtos usados tanto a nível pessoal, como profissional.De acordo com outra pesquisa , alguns fabricantes optam por reformular seus produtos para evitar os produtos químicos Prop 65, em vez de alertar os clientes sobre ingredientes tóxicos.