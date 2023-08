Erros e boas práticas nos treinos pós-férias. Uma personal trainer explica-os

Em pleno verão, há quem já tenha regressado das férias para o escritório e se veja a braços com a dura missão de regressar aos treinos – indoor ou outdoor. Embora o corpo tenha memória, por vezes este regresso pode ser duro e atarefado. Matilde Sá da Bandeira, personal trainer, pensou o projeto Critical Series para pessoas que têm horários difíceis, rotinas exigentes e níveis de ansiedade elevados. Além do desenvolvimento muscular, melhoria de postura e todos os benefícios que sabemos alcançar com a prática regular de exercício físico, a Critical Series foca-se em promover a saúde mental dos atletas que treinam com a personal trainer. É por isso que o treino pós-férias deve ser moderado, mas assertivo e com foco nesse retorno ao equilíbrio de bem-estar diário que tanto precisamos.

Quais exercícios podem ser mais eficazes no pós-férias, no sentido de queimarem mais gordura e mais rápido?

Vai sempre depender do nível e aptidões de cada pessoa - o que resulta para uma pessoa pode não resultar para outra, não existe nenhuma fórmula mágica de exercícios para perder gordura, mas sim a estruturação de uma rotina que previna lesões e possa atingir os objetivos que cada um tem. A consistência é a palavra-chave.

Matilde Sá da Bandeira, personal trainer, pensou o projeto Critical Series para pessoas sem tempo. Foto: Mauro Motty

Quanto tempo demora o corpo a ganhar rotina, depois do período de férias, se for o caso de durante o mesmo não ter praticado exercício?

No caso de não ter praticado exercício, mas caso tenha uma rotina estabelecida anteriormente, 2-3 semanas a voltar a sentir-se resistente.

Quais são os truques para conseguir treinar durante as férias?

Diria que é importante que o período de férias seja também um período de descanso de todas as rotinas estabelecidas durante o ano. E por isso, intercalar atividade física com exercício físico é uma boa forma de nos mantermos ativas sem criar stress.

Os truques são simples. Para atividade física: fazer caminhadas é uma boa forma de gerir o stress imposto pelo trabalho, repensar o bem-estar emocional e organizar ideias para o período seguinte; aproveitar para nadar, na piscina ou no mar; fazer trekkings, caso seja possível no destino de férias. Para exercício físico mais estruturado: treinar em períodos de menos calor, como as primeiras horas do dia ou ao final da tarde; fazer treinos mais curtos e repartir durante o período de férias; e meditar, muito importante para a saúde mental.

Durante as férias é possível criar rotinas de treino mais subtis. Foto: Mauro Motty

Que exercícios recomenda fazer para quem tem pouco tempo: 15 minutos?

Para quem tem pouco tempo, 15 minutos podem ser essenciais. No entanto, é necessária alguma consistência. Há vários treinos que podem ser combinados mas escolhi de mobilidade - para uma pessoa que não tem tempo são essenciais os exercícios de mobilidade:

Wide Stance Hip Rotations

Half Kneeling Hip Flexor Stretch

Lateral Linge

Frog Stretch

Seated Hip Swivel

Matilde também se foca em criar treinos que beneficiem a saúde mental dos seus atletas. Foto: Mauro Motty

Devemos treinar diariamente no regresso às ferias? Ou isso é um erro?

Não, até porque não significa que a pessoa ganhe tudo aquilo que perdeu durante as férias. Ver o bem-estar físico e mental a longo prazo desafia a percepção de como nos sentimos e vemos. Não é necessário apressar e andar atrás do prejuízo, uma vez que não somos atletas profissionais com periodizações para cumprir.

Por fim, quais as regras fundamentais do regresso aos treinos?

Definir objetivos; analisar o que já foi feito e pode ser melhorado; ter uma perspectiva e rotina mais relaxada, já estamos sob muito stress e estímulos diariamente; saber que menos é mais; e que mobilidade é das coisas mais importantes para incluir nos treinos.

Os treinos da Critical Series estão disponíveis, por aula ou em pack, através de marcação online, no site.