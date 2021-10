Pele seca e eczema: o creme certo para acabar com o desconforto

Só quem tem sabe o desconforto que acarreta: referimo-nos ao eczema, o verdadeiro pesadelo do prurido na pele. Comum, mas não contagioso, atinge uma grande proporção da população e está associado a uma menor qualidade de vida. Pensemos só que uma em cada dez crianças em todo o mundo não escapa a esta condição. E estamos a falar de um número que disparou nas últimas décadas. O eczema é ainda uma condição de pele que se pode manter na idade adulta, com a pele seca e escamosa com vermelhidão como principais características. Mas é a comichão que é o bicho-papão do eczema.

Um desconforto que não vem só Como resultado da comichão constante, 86% das crianças com eczema relatam problemas de sono e 60% têm dificuldades na escola devido à falta de concentração. "A minha filha queixa-se muitas vezes do eczema e tem dificuldades em dormir porque sente comichão à noite. Logo, fica mais cansada e irritável do que o irmão mais novo", relata Caroline, mãe de uma menina de 7 anos com eczema.



Game changer: tecnologia revolucionária AP+M

Pioneira na ciência do microbioma desde 2011, a La Roche-Posay conduziu estudos clínicos capazes de comprovar que a pele tem o próprio ecossistema, cujo desequilíbrio está associado a doenças como o eczema, a acne e a psoríase. Conclusão: para aliviar a pele com tendência ao eczema atópico a longo prazo, é necessário reequilibrar o microbioma.

Além de ligar o eczema ao desequilíbrio do microbioma da pele, a La Roche-Posay conseguiu identificar a bactéria responsável pelos sintomas desta condição. E foi mais longe! Reinventou o icónico emoliente Lipikar Baume AP+ com a nova e exclusiva tecnologia AP+M (Aqua Posae + Microresyl) que reequilibra o microbioma e limita a multiplicação e a persistência das bactérias Staphylococcus aureus, envolvidas no eczema.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M Pela primeira vez, eis que surge uma nova fórmula mais forte e mais tolerada com tripla ação reparadora que alivia de imediato o desconforto da pele. Com efeito antiprurido, ajuda a espaçar as crises de secura severa para uma eficácia antirrecidiva. Além de nutrir a pele e restaurar a função de barreira natural.



Para todos (e para o planeta)

Prático, de absorção rápida e com uma textura não oleosa, o novo Lipikar Baume AP+M é para toda a família: bebés, crianças e adultos com pele muito seca, com tendência ao eczema ou alergias.

O novo creme é também mais justo – 100% da manteiga de karité tem origem num programa de fornecimento socialmente responsável no Burquina Fasso, onde 15.000 mulheres coletoras de nozes recebem uma compensação justa e transparente, ao mesmo tempo que se protege o ambiente através da preservação de árvores de karité.

É ainda amigo do planeta, com uma embalagem inovadora na qual o plástico é, na maioria, substituído por um material idêntico ao papel de base biológica.

Lipikar Baume AP+M: mix de ingredientes únicos

Microresyl, um ingrediente que combate o desequilíbrio do microbioma cutâneo. Aqua Posae Filiformis, um componente ativo exclusivo e patenteado de La Roche-Posay, desenvolvido na fábrica da marca em culturas de bactérias Vitreoscilla filiformis e em água de nascente termal La Roche-Posay. Manteiga de karité, que restaura a barreira da pele. Niacinamida, com ação apaziguante. Água Termal de La Roche-Posay, que apazigua e reforça as defesas naturais da pele.