/

A comida dos bebés tem de ser uma seca? Este novo livro prova que não

Carolina Almeida, autora do recém-lançado livro "Comida de Bebé - Receitas saudáveis para crianças que os pais vão querer comer", e de um blogue com o mesmo nome, publica receitas tão deliciosas e exóticas como peixe com coco e banana - que cedeu à Máxima - numa tentativa de simplificar a vida aos pais.