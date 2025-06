Review. O tratamento que foi um verdadeiro renascimento de brilho para o meu cabelo desgastado

Nos dias que correm, cuidar do cabelo é mais do que uma questão de vaidade – é também uma forma de autocuidado e bem-estar. Com a exposição constante a fatores agressivos como o sol, a poluição, o calor dos secadores e pranchas, e até mesmo alguns procedimentos químicos, é natural que os fios comecem a perder vida, brilho e força. Foi precisamente neste contexto que fui testar o tratamento Keramolecular Bonder da Jean Louis David, um verdadeiro “boost” de saúde capilar que me surpreendeu pela eficácia real – mesmo sendo eu, por natureza, um pouco céptica em relação a promessas de salão.

O Keramolecular Bonder não é apenas mais um tratamento capilar com nome apelativo. É um verdadeiro ritual técnico e sensorial, composto por quatro passos distintos e bem pensados, que trabalham em sinergia para restaurar o cabelo desde o interior da fibra até às pontas.

A experiência começa com a aplicação de um spray protetor com pH alcalino, exclusivo do salão. Este é o único produto da linha que não se vende para uso em casa – e talvez por isso tenha um toque quase “mágico”. É aplicado cuidadosamente no comprimento e pontas do cabelo, com o objetivo de proteger os fios durante serviços técnicos ou tratamentos intensivos, como é o caso do Keramolecular. Ao criar uma base de proteção, permite que os passos seguintes atuem em profundidade sem comprometer a estrutura capilar.

Segue-se o shampoo com ácido salicílico, um ingrediente bem conhecido no mundo da cosmética pelas propriedades purificantes e esfoliantes. A aplicação é feita com uma massagem capilar profunda, daquelas que nos fazem esquecer o stress do dia e quase adormecer na cadeira do salão. Além de limpar eficazmente o couro cabeludo, este shampoo prepara o cabelo para receber os ativos reconstrutores, abrindo as cutículas de forma controlada. Na última aplicação, o produto é deixado a atuar por alguns minutos, intensificando o seu efeito preparatório.

É na terceira fase que começa verdadeiramente a reparação intensiva. Um cuidado enriquecido com péptidos – que atuam a nível molecular – é aplicado como se fosse uma máscara ou amaciador profundo. Os péptidos são pequenos fragmentos de proteína que ajudam a reconstruir o interior da fibra capilar, devolvendo força, elasticidade e resistência ao cabelo. O produto permanece algum tempo no cabelo para garantir que penetra bem e atua em profundidade.

Por fim, entra em cena um sérum não oleoso, leve, mas eficaz, cuja função é selar todo o tratamento no interior da fibra capilar. Esta selagem é essencial para preservar os benefícios do tratamento ao longo do tempo, protegendo as pontas – normalmente a zona mais frágil e sujeita a danos – e conferindo um acabamento bonito e sedoso.

O que mais me impressionou neste tratamento foi o resultado imediato. Mesmo cuidando bem do meu cabelo, usando bons produtos em casa, senti que o brilho e a vitalidade que este tratamento trouxe eram algo que há muito não via. O cabelo, já bastante comprido, andava a acusar sinais de desgaste – e o Keramolecular Bonder pareceu dar-lhe um verdadeiro “renascimento”. O toque ficou suave, o brilho natural voltou e, acima de tudo, senti o cabelo mais forte e saudável, não apenas com uma aparência bonita, mas genuinamente tratado. Foi uma daquelas experiências que, sem exageros, nos fazem sair do salão com um sorriso de satisfação.

Para quem é indicado? Este tratamento é ideal para quem sente o cabelo frágil, baço, quebradiço ou danificado, seja por agressões externas, coloração, alisamentos ou simplesmente por desgaste natural com o tempo. O protocolo é seguro e adaptável a diferentes tipos de cabelo, e pode ser incluído pontualmente na rotina de cuidados capilares como forma de manutenção e revitalização profunda.