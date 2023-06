/

House of Beauty. 48 horas dedicadas à Beleza: Dia 1

A edição deste ano aconteceu nos Jardins do Palácio do Marquês, em Oeiras, e reuniu as melhores marcas do mercado da beleza em Portugal, talks e demonstrações, com várias centenas de pessoas a passar pelo evento. Juntámos as melhores imagens destes dois dias.