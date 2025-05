Inès de la Fressange e o segredo de uma beleza que não passa de moda

Com uma carreira que atravessa décadas, aos 67 anos Inés de la Fressange é mais do que um rosto bonito - é um ícone de estilo, uma mulher que personifica a elegância parisiense com uma naturalidade desconcertante. Modelo, empresária, escritora e, acima de tudo, referência de bom gosto, Inés tornou-se um símbolo da beleza sem esforço, daquelas que não precisa de seguir tendências para se manter atual. Nesta colaboração com a Elizabeth Arden, marca igualmente enraizada no imaginário da beleza clássica, a modelo empresta a sua autenticidade a um produto que conhece desde os bastidores da moda: o lendário Eight Hour® Cream. Mais do que uma parceria comercial, esta união celebra uma visão comum - a de que a verdadeira beleza reside na simplicidade, na confiança e na intemporalidade.

Foto: @Elizabeth Arden

Com uma carreira tão extensa no mundo da moda, quais são os principais segredos de beleza que aprendeu nos bastidores e que ainda segue hoje?

Um sorriso genuíno, confiante, e uns dentes brilhantes e com aspeto saudável são inegociáveis. Não importa quão impecável esteja a maquilhagem ou quão na moda esteja a roupa - se não sorrir, perde todo o impacto.

A beleza francesa é frequentemente associada a um estilo natural e descomplicado. Quais considera ser os elementos essenciais de um look elegante e intemporal?

O "chique sem esforço" não significa ausência de esforço - trata-se de fazer escolhas ponderadas que pareçam totalmente naturais. Começa com uma silhueta bem ajustada em tecidos de qualidade, uma paleta neutra e um corte subtil. Os acessórios devem sussurrar, não gritar: pense em joias delicadas, um relógio clássico ou uma mala estruturada. O cabelo e a maquilhagem mantêm-se discretos - uma ondulação suave, um toque de bálsamo labial ou batom translúcido - para que, desde o momento em que sai de casa, o seu estilo pareça ter surgido sem qualquer esforço. Por isso, aconselho a apostar em poucas peças, mas de qualidade superior. Uns bons sapatos são importantes - podem transformar todo um look - e lembre-se sempre: não está ali para mostrar a roupa, é a roupa que existe para realçar quem somos. "Intemporal"… Nada é intemporal - uma boa mentalidade, artesanato, sobriedade, qualidade e simplicidade são, muitas vezes, a melhor pista.

Foto: @Elizabeth Arden

Com a agenda tão preenchida, como adapta a rotina de beleza para manter a pele saudável e luminosa, mesmo nos dias mais exigentes?

Consigo dormir bastante (pelo menos 7 horas por noite), quase nunca bebo álcool (às vezes vinho tinto ou Pastis no verão), retiro sempre muito bem a maquilhagem todas as noites. Nunca uso sabão ou água no rosto e protejo-me do sol. Uso poucos produtos, mas são muito bons. Como muitos legumes, frutas e azeite.

Usa o Eight Hour® Cream há mais de 40 anos. O que torna este produto tão indispensável para si?

Porque foi dos primeiros produtos verdadeiramente multifunções - creme para unhas, bálsamo labial, creme para os pés… É bom não ter frascos e boiões a encher a casa de banho ou o saco de viagem, e um só tubo dura imenso tempo! Uso-o há 40 anos! Agora que penso nisso, não há muitos produtos a que tenha sido tão fiel. Nos anos 70, todas as modelos o tinham; usavam-no sobretudo como gloss, segurando o tubo como se fosse batom. Algumas até o usavam como máscara durante a noite.

Foto: @Elizabeth Arden

O conceito de beleza intemporal está muito presente nesta campanha. Quais são, na sua opinião, os hábitos ou escolhas que realmente fazem a diferença para manter a pele fresca e elegante ao longo dos anos?

Quer o melhor conselho?! RIA! O pior no envelhecimento é a expressão de amargura: se alguém passa a vida a queixar-se e a criticar tudo sem apreciar o que tem, isso vê-se - e pode pôr todo o batom que quiser, se os lábios estiverem zangados e a cair, não vai adiantar… (risos).

Foto: @Elizabeth Arden

Como vê a evolução da indústria da beleza ao longo dos anos? Acredita que houve uma mudança positiva na forma como a beleza feminina é representada?

Nunca se falou tanto de feminismo e, ao mesmo tempo, nunca se viu tantas "bimbas" com cirurgias em excesso (risos). Mas o que é bom é que a indústria da beleza está cada vez mais atenta aos ingredientes dos seus produtos, evitando sulfatos, por exemplo nos champôs, e outros componentes nocivos que contribuem para a destruição do planeta. Hoje em dia, o objetivo é realçar a beleza natural, em vez de colar uma máscara à cara - toda a gente sabe que a saúde é o melhor.

Foto: @Elizabeth Arden

A confiança e autenticidade são dois pilares da sua imagem. Que conselho daria a mulheres que procuram sentir-se mais confiantes?

Obrigada! Fez o meu dia! (risos) Olhe, diria: nunca se vai sentir totalmente confiante, mas isso faz parte do charme. Além disso, as pessoas não olham para os detalhes, mas sim para a impressão geral que transmite. Faça um teste: ponha as mãos nos olhos da pessoa com quem está e pergunte-lhe qual é a cor das suas meias - ela não vai saber, mas vai conseguir dizer-lhe qual era o seu estado de espírito nesse dia. Por isso, cuide da pele, do cabelo e da roupa para se sentir melhor consigo própria e dê atenção e interesse aos outros - eles vão achá-la deslumbrante!