O segredo por trás da maquilhagem de Cynthia Erivo na Met Gala

Há momentos na Met Gala que se tornam verdadeiros marcos de beleza e o look de Cynthia Erivo na edição de 2025 é, sem dúvida, um deles. Com um esplendor que casava referências vitorianas e rococó através da sofisticação moderna da maquilhagem Clinique, Erivo apresentou-se como uma visão de romantismo e audácia, guiada pela mão talentosa da maquilhadora Joanna Simkin. O resultado? Uma ode ao detalhe, ao brilho subtil e à individualidade, tudo num equilíbrio tão raro quanto cativante.

Foto: @Clinique

Vestida por Sarah Burton para Givenchy, Cynthia canalizou uma versão contemporânea do dandyismo, com alfaiataria precisa e adornos que ecoavam as cortes de outras eras. Mas foi no rosto - mais especificamente na pele luminosa e nos lábios - que se deu a verdadeira alquimia.

Foto: DR

O passo a passo da maquilhagem da Clinique revela a minúcia envolvida neste look. A preparação da pele começou com o novo Moisture Surge Active Glow Serum, que, como o próprio nome indica, trouxe luminosidade ativa ao rosto de Erivo, esfoliando suavemente e reavivando o viço da pele. Logo a seguir, o clássico Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator entrou em ação, proporcionando uma hidratação profunda com ácido hialurónico e biofermento de aloé vera - uma base essencial para que a maquilhagem assente sem falhas.

Foto: DR

A base escolhida foi a Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup, um aliado que, além de uniformizar o tom de pele com um acabamento mate, trata e previne imperfeições. O resultado foi uma tez sofisticadamente mate, em homenagem às tendências de beleza das eras vitoriana e rococó, mas com um toque saudável e fresco. O corretor Even Better All-Over Concealer + Eraser finalizou a uniformização, iluminando as zonas mais delicadas do rosto e conferindo naturalidade à cobertura.

Foto: DR

Mas Joanna Simkin não se limitou ao convencional - foi mais longe e acrescentou um pequeno coração desenhado na maçã do rosto com o High Impact Easy Liquid Eyeliner em preto, um detalhe lúdico e inesperado que remetia diretamente ao espírito decorativo do rococó. Este pequeno gesto artístico deu vida ao conceito e acrescentou profundidade ao visual, tornando-o verdadeiramente memorável.

Foto: DR

Nos olhos, a sombra All About Shadow no tom French Roast trouxe calor e definição à pálpebra, enquanto a máscara High Impact High-Fi Full Volume intensificou o olhar com pestanas volumosas, profundamente pigmentadas e perfeitamente definidas. Para quem vê Cynthia nos flashes da Met, há uma coerência hipnótica entre o look dos olhos e o dos lábios: ambos fortes, mas suaves; presentes, mas nunca gritantes.

Foto: DR

Por fim, os lábios. O lipliner Quickliner For Lips em Chocolate Chip preparou o contorno de forma quase impercetível, prolongando a durabilidade do batom. Depois, o grandioso momento Black Honey - não só com o Almost Lipstick, mas também com o Pop Lip + Cheek Oil, que adicionou um brilho delicado e uma textura húmida irresistível. Este duo reafirma o poder dos clássicos da Clinique: produtos que são tão intemporais quanto versáteis, capazes de cruzar épocas e estilos sem perder relevância.

Foto: DR

Todo o look foi pensado não apenas para ser belo, mas para contar uma história. Uma narrativa que se move entre passado e presente, entre tradição e reinvenção, entre o glamour de um tapete vermelho e a delicadeza de uma pele bem tratada. Cynthia Erivo não foi apenas maquilhada - foi emoldurada num conceito artístico que respeita a individualidade e a transporta para o patamar das musas contemporâneas.