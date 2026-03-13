Corretor para pele madura. Como disfarçar olheiras sem acumular nas linhas

A maquilhagem tem o poder subtil de transformar o rosto - não para esconder a idade, mas para valorizar a pele em cada fase da vida. Na zona das olheiras, porém, a tarefa pode tornar-se mais delicada: com o passar do tempo, as linhas de expressão tornam-se mais visíveis, a pele perde alguma elasticidade e a área do contorno dos olhos tende a ficar mais seca. Tudo isto faz com que um simples corretor possa acumular, craquelar ou evidenciar precisamente aquilo que queremos suavizar. A boa notícia é que, com a escolha certa de produtos e uma técnica mais leve, o corretor pode tornar-se um aliado para iluminar o olhar. Segundo o maquilhador Alex Origuella, o segredo está numa regra simples que guia grande parte da maquilhagem para pele madura: menos é mais.

Antes mesmo de pensar em corretor, é essencial preparar bem a zona do contorno dos olhos. Esta área da pele é naturalmente mais fina e, com o passar dos anos, tende a perder hidratação com maior facilidade. Quando a pele está seca, o corretor pode "agarrar-se" às linhas e perder luminosidade ao longo do dia. Por isso, uma boa hidratação é fundamental. Aplicar um creme específico para o contorno dos olhos - ou até uma pequena gota de óleo de rosa-mosqueta, uma dica dada pelo Alex - ajuda a devolver conforto e elasticidade à pele. O ideal é massajar suavemente o produto e aguardar cerca de dois minutos antes de avançar para a maquilhagem, permitindo que seja absorvido. Esta pequena pausa faz toda a diferença, porque quando a pele está bem preparada o corretor funde-se melhor com a pele e mantém um acabamento natural.

A escolha do corretor também desempenha um papel crucial. Nem todas as fórmulas funcionam da mesma forma em pele madura, e produtos demasiado secos ou pesados tendem a marcar as linhas e a criar textura. Por isso, é aconselhável evitar corretores em bastão ou com acabamento mate muito intenso. As fórmulas mais indicadas são líquidas ou cremosas, leves e flexíveis, de preferência com ingredientes hidratantes como ácido hialurónico ou glicerina. Um acabamento luminoso ou acetinado ajuda ainda a refletir a luz e a suavizar visualmente a zona das olheiras.

Outro detalhe importante é a pigmentação: o corretor deve ter cobertura suficiente para neutralizar a olheira, mas numa camada fina. Quanto menos produto for necessário aplicar, menor será o risco de acumulação nas linhas.

A técnica de aplicação é igualmente determinante. Durante muitos anos popularizou-se a ideia de desenhar um grande triângulo de corretor por baixo dos olhos, mas essa abordagem, embora funcione em pele jovem ou em maquilhagem de palco, não é a mais elegante para pele madura. A recomendação de Alex Origuella é bastante mais subtil. Em vez de cobrir toda a área, o corretor deve ser aplicado apenas onde a olheira é mais profunda: um pequeno ponto no canto interno do olho, onde a sombra costuma ser mais marcada, e outro ponto no canto externo, que ajuda a criar um ligeiro efeito lifting. Depois, o produto deve ser espalhado com batidinhas suaves, nunca esfregando. Pode usar-se o dedo anelar, cujo toque é naturalmente mais leve, ou uma esponja húmida. O calor dos dedos ajuda o corretor a fundir-se com a pele, criando um acabamento mais natural e imperceptível.

Mesmo quando a aplicação é cuidadosa, é normal que um pouco de produto se instale nas linhas logo após a aplicação. Nos bastidores da maquilhagem profissional, a solução é simples: antes de selar a maquilhagem, remove-se delicadamente o excesso que entrou nas linhas com um cotonete seco ou com a ponta do dedo limpo. Só depois se fixa o corretor, sempre com muita leveza. Um pó translúcido extrafino, aplicado com um pincel macio e em quantidade mínima, é suficiente para manter o corretor no lugar. O gesto deve ser quase imperceptível, apenas o suficiente para fixar sem retirar luminosidade. A conhecida técnica de baking, que utiliza grandes quantidades de pó, deve ser evitada nesta zona, pois em pele madura tende a acentuar a textura e a ressecar ainda mais a pele.

No fundo, mais do que esconder completamente a olheira, a maquilhagem na pele madura deve procurar equilibrar e iluminar o olhar. Quando o corretor é bem escolhido, aplicado com leveza e combinado com uma pele bem cuidada, o resultado não é uma cobertura pesada, mas sim um olhar mais fresco, descansado e luminoso.