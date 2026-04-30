De 1 a 8 de maio estes signos devem arranjar uma estratégia - e não contar que a sorte caia do céu

Marte, o planeta que representa os nossos desejos, a energia vital que colocamos no alcance dos mesmos, continua a transitar no signo que rege, Carneiro, trazendo grande ênfase aos lados em nós que sentem ira, raiva, medo e reatividade. Mas calma, nem tudo é negativo, pois a mesma energia traz novos inícios, espírito pioneiro e audácia.

Quanto a Júpiter, o planeta da expansão, das filosofias, mas também representativo do viajante e do que conecta com a sua intuição, marca os seus últimos compassos no signo de Caranguejo, amplificando a voz emocional de cada um e ativando o trabalho emocional que temos de fazer. As relações familiares estão no centro, assim como a necessidade de nos sentirmos em casa e acolhidos ao nível emocional.

A quadratura de Marte ao planeta Júpiter trará combustível às emoções e fará um convite a sermos mais conscientes das nossas emoções e de como estas nos impulsionam à ação. No campo familiar, emocional, relacional, mas também das ideias, vai ser necessário um virar de página, que acontece no campo dos nossos ideais. Essa mudança será estimulada por um sentimento de crise, abrindo caminho à incerteza ou à necessidade de lutar por algo em que se acredita.

Se houver clareza emocional sobre o que se quer alcançar, estará aceso o espírito de iniciativa e de competição necessários para cumprir as visões que se almejam. Porém, tal não acontecerá sem uma estratégia devidamente calculada. Por outro lado, se houver confusão, corre-se o risco de se gastar energia em conflitos desnecessários. A impulsividade e o espírito acidentado estarão presentes, assim como a inflexibilidade.

Carneiros e Caranguejos estarão com todo o poder desta energia astrológica, sendo os que necessitam de maior ponderação e capacidade de refreamento o lado mais emocional.

Balanças e Capricornianos, estarão em fogos cruzados de ideias e terão de conseguir manter a capacidade de estrutura para servirem de amortecedores em ambientes mais efervescentes. Para os Balança, será importante fugir dos extremos e saber colocar limites a temperamentos mais agressivos.