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Acne. Porque é que tratar a pele vai muito além de "secar as borbulhas"?

Continua a ser uma das condições dermatológicas mais comuns, afetando adolescentes e adultos. Apesar disso, continuam a persistir vários mitos.

Acne
Acne Foto: Getty Images
30 de junho de 2026 às 15:49 Iolanda Pereira Adicione como fonte preferencial no Google

Como farmacêutica, acompanho diariamente pessoas que procuram soluções para controlar as imperfeições. Mas, antes disso, também estive desse lado. Durante vários anos lidei com acne e sei o impacto que pode ter não só na pele, mas também na autoestima (ou falta dela) e na forma como nos vemos ao espelho.

Talvez por isso acompanhe com especial interesse a evolução da investigação nesta área. Hoje sabemos que a acne é muito mais do que uma questão de oleosidade ou higiene da pele. É uma condição complexa, influenciada por vários fatores, entre eles a inflamação, as alterações hormonais e, mais recentemente, o equilíbrio do microbioma cutâneo.

A investigação recente mostrou que o microbioma cutâneo, conjunto de microrganismos que habitam naturalmente a nossa pele, desempenha um papel importante na saúde cutânea e no desenvolvimento da acne.

O que é o microbioma da pele? A pele é habitada por milhares de microrganismos que coexistem em equilíbrio e ajudam a proteger a barreira cutânea. Quando este equilíbrio é alterado, pode surgir um estado de inflamação que favorece o aparecimento de imperfeições, tal como acontece na acne, em que há um desequilíbrio. Por isso, as estratégias atuais procuram não apenas combater as lesões existentes, mas também preservar e respeitar este equilíbrio natural.

MITO OU VERDADE

A acne aparece por falta de higiene?

Mito. Um dos erros mais frequentes é acreditar que a acne resulta de falta de higiene. Na verdade, lavar excessivamente a pele ou utilizar produtos demasiado agressivos pode comprometer a barreira cutânea e agravar a inflamação. Uma limpeza adequada deve remover impurezas e excesso de sebo sem provocar desconforto ou sensação de repuxamento.

O sol seca as borbulhas e melhora a acne?

Mito. Pode haver uma falsa melhoria temporária devido ao efeito anti-inflamatório da exposição solar, mas a longo prazo o sol pode aumentar a inflamação e favorecer manchas pós-acne.

A maquilhagem causa acne?

Falso. A maquilhagem adequada não causa acne. O importante é escolher, remover a maquilhagem corretamente no final do dia e higienizar esponjas e pincéis.

Espremer as borbulhas ajuda a eliminá-las mais depressa?

Mito. Manipular as lesões aumenta a inflamação e o risco de cicatrizes e manchas.

A acne é apenas um problema dos adolescentes.

Falso. A é cada vez mais frequente.

Porque é que cuidar da barreira cutânea é tão importante?

A barreira cutânea funciona como um escudo protetor. Quando está fragilizada, a pele torna-se mais sensível, reativa e suscetível à inflamação.

Nos últimos anos, a investigação da La Roche-Posay tem explorado a relação entre microbioma e acne, proporcionando soluções que procuram atuar sobre vários fatores envolvidos no aparecimento das imperfeições. A gama Effaclar foi desenvolvida precisamente para responder às necessidades da pele oleosa e com tendência acneica, combinando ingredientes ativos reconhecidos com fórmulas concebidas para respeitar a pele.

Tendo vivido a acne na primeira pessoa e acompanhando atualmente muitos casos em contexto profissional, acredito que uma das maiores mudanças dos últimos anos foi percebermos que tratar a acne não significa “agredir” a pele. Pelo contrário: quanto melhor compreendemos os mecanismos envolvidos nesta condição, mais percebemos a importância de respeitar a barreira cutânea e o equilíbrio natural da pele.

A ciência continua a evoluir e, felizmente, hoje existem abordagens cada vez mais completas que permitem controlar as imperfeições sem comprometer a saúde da pele.

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