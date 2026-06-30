Acne. Porque é que tratar a pele vai muito além de "secar as borbulhas"?
Continua a ser uma das condições dermatológicas mais comuns, afetando adolescentes e adultos. Apesar disso, continuam a persistir vários mitos.
Como farmacêutica, acompanho diariamente pessoas que procuram soluções para controlar as imperfeições. Mas, antes disso, também estive desse lado. Durante vários anos lidei com acne e sei o impacto que pode ter não só na pele, mas também na autoestima (ou falta dela) e na forma como nos vemos ao espelho.
Talvez por isso acompanhe com especial interesse a evolução da investigação nesta área. Hoje sabemos que a acne é muito mais do que uma questão de oleosidade ou higiene da pele. É uma condição complexa, influenciada por vários fatores, entre eles a inflamação, as alterações hormonais e, mais recentemente, o equilíbrio do microbioma cutâneo.
A investigação recente mostrou que o microbioma cutâneo, conjunto de microrganismos que habitam naturalmente a nossa pele, desempenha um papel importante na saúde cutânea e no desenvolvimento da acne.
O que é o microbioma da pele? A pele é habitada por milhares de microrganismos que coexistem em equilíbrio e ajudam a proteger a barreira cutânea. Quando este equilíbrio é alterado, pode surgir um estado de inflamação que favorece o aparecimento de imperfeições, tal como acontece na acne, em que há um desequilíbrio. Por isso, as estratégias atuais procuram não apenas combater as lesões existentes, mas também preservar e respeitar este equilíbrio natural.
MITO OU VERDADE
A acne aparece por falta de higiene?
Mito. Um dos erros mais frequentes é acreditar que a acne resulta de falta de higiene. Na verdade, lavar excessivamente a pele ou utilizar produtos demasiado agressivos pode comprometer a barreira cutânea e agravar a inflamação. Uma limpeza adequada deve remover impurezas e excesso de sebo sem provocar desconforto ou sensação de repuxamento.
O sol seca as borbulhas e melhora a acne?
Mito. Pode haver uma falsa melhoria temporária devido ao efeito anti-inflamatório da exposição solar, mas a longo prazo o sol pode aumentar a inflamação e favorecer manchas pós-acne.
A maquilhagem causa acne?
Falso. A maquilhagem adequada não causa acne. O importante é escolher produtos adequados à pele, remover a maquilhagem corretamente no final do dia e higienizar esponjas e pincéis.
Espremer as borbulhas ajuda a eliminá-las mais depressa?
Mito. Manipular as lesões aumenta a inflamação e o risco de cicatrizes e manchas.
A acne é apenas um problema dos adolescentes.
Falso. A acne adulta é cada vez mais frequente.
Porque é que cuidar da barreira cutânea é tão importante?
A barreira cutânea funciona como um escudo protetor. Quando está fragilizada, a pele torna-se mais sensível, reativa e suscetível à inflamação.
Nos últimos anos, a investigação da La Roche-Posay tem explorado a relação entre microbioma e acne, proporcionando soluções que procuram atuar sobre vários fatores envolvidos no aparecimento das imperfeições. A gama Effaclar foi desenvolvida precisamente para responder às necessidades da pele oleosa e com tendência acneica, combinando ingredientes ativos reconhecidos com fórmulas concebidas para respeitar a pele.
Tendo vivido a acne na primeira pessoa e acompanhando atualmente muitos casos em contexto profissional, acredito que uma das maiores mudanças dos últimos anos foi percebermos que tratar a acne não significa “agredir” a pele. Pelo contrário: quanto melhor compreendemos os mecanismos envolvidos nesta condição, mais percebemos a importância de respeitar a barreira cutânea e o equilíbrio natural da pele.
A ciência continua a evoluir e, felizmente, hoje existem abordagens cada vez mais completas que permitem controlar as imperfeições sem comprometer a saúde da pele.
Toda a gente à minha volta faz botox. Estou a resistir ou apenas a adiar?
Ah, envelhecer: prova inequívoca de que estamos vivos, idealmente saudáveis, e de que continuamos a dominar esta coisa que é existir. Mas será que a forma como envelhecemos é mesmo uma escolha pessoal e intransmissível?
Essas borbulhas depois do sol? Pode não ser acne
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