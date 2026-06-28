Carneiro, Gémeos e Virgem sob alerta: dias intensos trazem mudanças, desafios e reviravoltas

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os arianos atrairão situações em que a comunicação pode ser explosiva e em que serão necessárias conversas para remediar os ambientes mais desconcertados. Em simultâneo, os astros apontam para uma estabilidade nos afetos que tem tudo para ser facilitadora desses processos comunicacionais. Os arianos terão tendência a iniciar de forma impulsiva novas atividades, aconselhando-se uma atitude prudente nesses instintos, que tanto poderão ser de aventura como de risco, principalmente a partir do dia 1. A lua cheia e Capricórnio, a 30, irá demonstrar o que é capricho e o que é concretizável nestes novos impulsos. A partir de 30, os astros proporcionam lampejos de boa ventura, generosidade e abundância.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A saúde obriga muitos taurinos a terem em atenção os hábitos que cultivam. Ao nível psicológico, feridas antigas relacionadas com o valor próprio virão à superfície. A partir do dia 30, algumas explosões terão lugar na tentativa de tornar real algumas expetativas nas relações mais íntimas. Todos aqueles que estiverem ligados à arte, irão transformar as dores do passado em material para a sua criatividade. A lua cheia em Capricórnio a 30, irá trazer a edificação do que tem sido projetado no último ciclo lunar. O dia 2 de julho será dado a palavras aguçadas, acordando alguma frustração. As tecnologias têm tudo para dar alguma dor de cabeça. O dia 4 será dado a extravagâncias e à expressão de sentimentos.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

As emoções tenderão a pregar partidas aos geminianos, que poderão ver-se bloqueados por situações que não conseguem processar. O trabalho será o escape perfeito para essas irritações. Os dias que se seguem são propensos a incidentes intensos, em que toda a atenção é importante. Úrano e Marte, juntos neste signo, trazem efeitos inesperados, acendendo também uma vontade muito profunda de liberdade perante qualquer restrição. Será bom diminuir a possibilidade de risco, aumentado o cuidado com máquinas, objetos cortantes ou ambientes de muita confusão. De uma perspetiva positiva, algo muito inesperado tem lugar e traz inovação e experiências libertadoras. A energia será mais forte de 2 a 5.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Parabéns, Caranguejo! Quem faz anos por estes dias terá um ano com muitas questões por resolver, tanto ao nível da papelada como ao nível emocional. Mercúrio retrógrado neste signo, traz alguma confusão e espírito acidentado, sendo importante cultivar atenção e organização. O regresso de pessoas do passado às conversas ou ao dia-a-dia será uma realidade. As relações afetivas são desafiantes, por se enfrentar algum esfriamento ou dificuldades de amadurecimento do compromisso afetivo. A lua cheia em Capricórnio, a 30, trará alguns confrontos entre expectativas e realidade, trazendo alguma sobriedade aos relacionamentos, mas também esclarecimentos. Em termos criativos, este tem tudo para ser um período rico.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões investigam o que podem fazer para reforçar a vida material, havendo a profunda noção que que há uma insegurança a ultrapassar. A saúde é também um campo que surge como desafiante, nomeadamente ao nível do coração. A lua cheia em Capricórnio, a 30, irá trazer resultados de relações com instituições. Com a entrada de Júpiter em leão no dia 30, haverá um crescente otimismo relativamente a possibilidades de sucesso, porém adivinham-se dramas e possíveis triângulos amorosos. A partir do dia 2, algo há muito esperado pode finalmente arrancar. Neste dia, as relações serão marcadas por uma energia impactante. Nas afetivas, algumas pedras podem ser atiradas, atingindo partes dolorosas do ego leonino.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Os dias são de mudanças inesperadas, com situações que irão testar a resiliência, com maior intensidade de 2 a 5. A energia disruptiva dos trânsitos em questão, pode incluir acidentes de menor ou maior gravidade, convidando a uma atitude mais atenta e cuidadosa. Por outro lado, com este trânsito pode ficar claro escolhas que precisam de ser feitas, de forma a dar espaço ao novo. O mesmo trânsito pode indicar uma súbita vontade de liberdade de qualquer restrição e se alguma relação representar um empecilho, também ela irá pelo ar. A lua cheia, a 30, no signo de Capricórnio, trará os resultados de esforços feitos ao nível material, trazendo a manifestação do que foi desejado no ciclo lunar anterior.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As relações trarão as entranhas às conversas, oferecendo tanto profundidade às interações, como por vezes lugares de emoções difíceis de digerir. Ao mesmo tempo, as amizades serão ricas em alegria partilhada. Ainda neste campo das relações, pessoas do passado surgem seja em conversas, memórias intensas ou mesmo em presença física. Profissionalmente, este é o período para criar uma estratégia de expressão dos talentos no mundo. Em simultâneo, os dias que se seguem, oferecem uma janela de aventuras e oportunidades, principalmente a partir do dia 2. A lua cheia a 30 pode estimular a situações limite que tornarão claro situações ou pessoas que precisam de ficar no passado.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Há muitos assuntos a tratar num período em que é importante ter cuidado com distrações e com as tecnologias. No amor, os escorpiões serão exigentes, não querendo nada mais, nada menos do que desejam. Isso pode transformar-se em exigência e trazer consequências ao nível da autoestima devido ao confronto da realidade com as expectativas. Muito escorpiões estão a trabalhar a capacidade de prevenir conflitos através de limites bem definidos através da vulnerabilidade da honestidade. Este aspeto estará mais forte a 2 de julho. As relações têm tudo para ser desafiantes, acordando medos antigos. Por outro lado, figuras inspiradoras podem surgir, trazendo uma orientação de cura.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

O ciclo que se apresenta exige um conhecimento profundo de determinada área, o que pode criar alguma crise. As explosões emocionais adivinham-se e, por isso, este é um período em que alimentar a paz de espírito será fulcral. Também no contexto familiar a azáfama se fará sentir. As relações amorosas são protegidas pelos astros, havendo estabilidade, confiança e o aproveitar do Verão à mistura. A rotina conta com influências astrais disruptivas, deixando-se o conselho de prudência no lugar da impulsividade e de condução preventiva, assim como capacidade de avaliar o perigo de ambientes e situações. Estes aspetos estarão mais fortes de 2 a 5.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Trata-se de dias importantes para os capricornianos em diferentes áreas. Tudo o que são parcerias estarão sujeitas a diversos problemas de comunicação, mal-entendidos e pequenas gaffes, com maior ênfase para o dia 1. Como tal, uma atitude preventiva será a ideal. Por outro lado, a lua cheia neste signo, a 30, irá promover diferentes situações em que são colocadas as cartas na mesa e por isso mesmo, até ao dia 1 de julho poderá prevalecer alguma seriedade. No que diz respeito à vida financeira, este é um período de olhos postos nas poupanças e nos investimentos, em que o futuro assume uma maior importância, em nome da estabilidade. De 2 a 5, a saúde e a vitalidade enfrentarão alguns desafios.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

As relações afetivas parecem estar embrenhadas em questões emocionais de difícil resolução, oscilando entre drama e paixão. Se for possível encontrar um equilíbrio entre os extremos, este poderá ser um período profícuo para as relações. Quem não se encontra numa relação poderá ter alguma situação que acende a chama. Quem está em relações, é possível que ceda à tentação de olhar para o lado. O dia 2 terá este caldo de energias astrológicas mais forte, mas a energia continuará forte até ao dia 5. A expressão e a inteligência criativa estará pronunciada. Tudo o que for relacionado com engenharia e tecnologias ganhará dimensões importantes. A vontade de se construir estabilidade a longo alcance é forte.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Alcança-se o final de um ciclo e há muitos temas a fechar e papéis a tratar. Por um lado, a alma está cheia com mais um processo que acaba, por outro, há já vontade de fechar e começar outra coisa. Os astros advertem para múltiplas distrações e para a necessidade de se tomarem meditas preventivas. Os astros apontam para interferências com transportes e viagens, principalmente a partir do dia 2. Tudo o que estiver relacionado com criatividade, fantasia e poesia estará altamente enfatizado, principalmente a 5, trazendo momentos especiais também nas relações afetivas. Pessoas do passado têm tudo para surgir, nem que seja através de mensagens ou de encontros casuais no café ou na praia.