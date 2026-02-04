Os 10 melhores corretores de olheiras que já testámos

Só quem nunca teve questões com a aparência das olheiras não percebe a importância deste produto na rotina diária. Usar corretor não é sobre esconder aquilo que não queremos que os outros vejam, mas sobre transformar subtilmente a nossa aparência para que nos sintamos melhor connosco mesmas. Afinal, a forma como nos sentimos fisicamente reflete-se inevitavelmente para fora, quer nos apercebamos disso ou não.

Reunimos os corretores que testámos e que podemos afirmar cumprir verdadeiramente o seu papel: corrigir de forma impercetível, criando a ilusão de que nada está ali - sem nunca apagar aquilo que nos torna únicas.

Chanel, Ultra Le Teint Le Correcteur, €48

Um corretor de textura muito leve, quase impercetível na pele, mas com uma cobertura que pode ser construída de média a alta. Funciona particularmente bem para quem procura uniformizar o contorno dos olhos sem marcar linhas finas. Mantém o conforto ao longo do dia e tem boa durabilidade, mesmo em peles mais exigentes. O acabamento é natural e luminoso, ideal para um efeito descansado.

Chanel, Ultra Le Teint Le Correcteur, €48 Foto: DR

L'Oréal Paris, Infaillible More Than Concealer, €12,99 na Perfumes & Companhia

Um dos corretores mais versáteis desta lista, tanto pelo preço como pelo desempenho. Tem uma cobertura elevada, mas esbate-se facilmente, permitindo controlar bem a quantidade aplicada. Resulta bem em olheiras mais marcadas e também como corretor pontual no rosto. O acabamento é mate natural, sem sensação pesada quando usado com moderação. Deixa a pele com um acabamento luminoso, fornecendo um ar saudável à tez.

L'Oréal Paris, Infaillible More Than Concealer, €12,99 na Perfumes & Companhia Foto: DR

Huda Beauty, #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer, €33 na Sephora

Fornece uma cobertura consistente, de média a alta, com um equilíbrio interessante entre luminosidade e acabamento mate. A textura cremosa adapta-se bem à zona inferior dos olhos, sem acumular em linhas finas. É uma boa opção para quem quer um corretor eficaz para olheiras, mas com um aspeto ainda natural e cuidado ao longo do dia.

Huda Beauty, #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer, €33 na Sephora Foto: DR

Hourglass, Vanish Airbrush concealer, €40 na Sephora

Altamente concentrado, este corretor exige pouca quantidade para um bom resultado. A cobertura é elevada, mas o acabamento mantém-se polido e uniforme, sobretudo quando bem esbatido. Funciona bem tanto para corrigir olheiras como para iluminar pontos estratégicos do rosto. Ideal para quem gosta de um efeito mais aperfeiçoado, mas sem peso visível.

Hourglass, Vanish Airbrush concealer, €40 na Sephora Foto: DR

Sephora, Best Skin Ever, €16

Uma opção equilibrada para o dia a dia, com cobertura média a alta e textura leve. Uniformiza o tom da pele, suaviza rídulas e ajuda a disfarçar sinais de cansaço sem parecer excessivo. O acabamento é natural e adapta-se bem a diferentes tipos de pele, sendo fácil de aplicar mesmo sem grande precisão.

Sephora, Best Skin Ever, €16 Foto: DR

Nars, Radiant Creamy Concealer, €41 na Sephora

Um clássico por boas razões. A textura cremosa dá conforto e flexibilidade, permitindo construir cobertura conforme a necessidade. Funciona bem em olheiras, vermelhidões e pequenas imperfeições, com um acabamento luminoso discreto. É particularmente apreciado por não marcar a zona dos olhos e por manter um aspeto fresco ao longo do dia.

Nars, Radiant Creamy Concealer, €41 na Sephora Foto: DR

Tarte, Corretor Shape Tape, €31 na Sephora

Conhecido pela cobertura total, é ideal para quem quer camuflar olheiras muito pigmentadas. Apesar da intensidade, pode ser usado de forma mais leve se aplicado em pouca quantidade. O acabamento é mate natural e ajuda a criar um efeito visual mais levantado na zona dos olhos, mantendo-se estável durante várias horas.

Tarte, Corretor Shape Tape, €31 na Sephora Foto: DR

Haus Labs, Triclone Skin Tech Hydrating Concealer with Fermented Arnica, €34,94 na Sephora

Um corretor com foco claro no conforto e na hidratação da pele. A cobertura é média e construível, suficiente para disfarçar olheiras e vermelhidões sem esconder completamente a textura natural da pele. Funciona especialmente bem em peles secas ou sensíveis, oferecendo um acabamento luminoso e saudável.

Haus Labs, Triclone Skin Tech Hydrating Concealer with Fermented Arnica, €34,94 na Sephora Foto: DR

Benefit, Boi-ing Cakeless, €31 na Sephora

Apesar da cobertura elevada, mantém um acabamento surpreendentemente natural quando bem aplicado. É eficaz em olheiras mais escuras e imperfeições localizadas, sem criar um aspeto pesado. A textura espalha-se de forma uniforme, o que ajuda a evitar o efeito “cakey”, mesmo após várias horas de uso.

Benefit, Boi-ing Cakeless, €31 na Sephora Foto: DR

Estée Lauder, Double Wear Stay-in-Place 24-Hour Concealer, €36,90 na Perfumes & Companhia

Um corretor pensado para longa duração e controlo da oleosidade. A cobertura vai de média a total e mantém-se estável ao longo do dia, com um acabamento mate suave. Funciona bem em peles mistas a oleosas e em contextos em que a maquilhagem precisa de resistir muitas horas sem retoques.