Get ready for a new week! O penteado ideal para trabalhar

"Usei a SteamPod para alisar o cabelo que é um dos penteados mais fáceis de fazer. A Steampod funciona com vapor de água, o que deixa o cabelo mais liso, mas também mais saudável e hidratado", afirma Carlota Pires, que experimentou pela primeira vez esta novidade da L'Oréal para realizar uma série de cinco look para a Máxima. O cabelo alisado, ideal para todos os dias no escritório, é a primeira sugestão.

Para vestir "escolhi umas calças beiges em bombazine da House of Curated, brincos Juliana Bezerra e uma camisola às riscas do meu namorado."

O novo Steampod.





Passo a passo:



1. Para conseguir o efeito superliso, antes de utilizar a SteamPod apliquei creme no cabelo húmido e dividi o cabelo em seções - quanto mais pequenas as seções mais preciso será o resultado.



2. Depois, passei lentamente a SteamPod num movimento da raiz até às pontas (com as setas apontadas para a ponta do cabelo). Desta forma, com apenas uma passagem é possível obter um alisamento perfeito!



3. Et voilà, estou pronta para um dia de trabalho.



Créditos



Vídeo e Edição: Austeja Šciavinskaite



Maquilhagem e cabelos: Paulo Fonte