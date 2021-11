Cabelos para brilhar num jantar de família

A Steampod dá-nos a possibilidade de fazer caracóis em alguns minutos, por isso se é daquelas que pensa que este é um penteado difícil de concretizar prepare-se para ser contrariada. "Para este look decidi fazer caracóis de um lado e deixar o cabelo esticado do outro. É um penteado com mais estrutura mas que pode ser feito com a Steampod. O cabelo pode ser apanhado com ganchos se for muito liso (como é o meu), para não

desmanchar", explica.



"Estou a vestir um blazer encarnado da Wheat & Rose e uns jeans antigos. Os brincos são da Juliana Bezerra."

Look para jantar com a família. Foto: Austėja Ščiavinskaitė.

Passo a passo:



1. Aplicar o creme Steampod ativado pelo calor no cabelo ainda húmido

2. Secar o cabelo

3. Dividir o cabelo ao meio

4. Colocar a secção de cabelo da frente no meio da placa e girar a Steampod enquanto desliza lentamente do lado que queremos que fique com caracóis

5. Deslizar a placa lentamente e sempre com as setas apontadas para baixo

6. Esticar o cabelo do lado oposto, do comprimento até às pontas, com a ajuda do vapor de água

7. Usar ganchos para prender os caracóis

