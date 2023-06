Máxima House of Beauty: O que cada marca irá oferecer esta edição

Assinala-se uma nova edição Máxima House of Beauty a decorrer entre 23 e 24 de junho nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. O evento de entrada gratuita - e com oferta de beauty bag (limitado ao stock existente) - divide-se pelos dois dias com um programa preenchido por interessantes debates sobre questões atuais, como maternidade e slow aging, e pela presença de marcas de renome ligadas ao domínio da beleza e Moda. A isto, haverá ainda workshops na área dos cabelos e da postura corporal, bem como um Food Temple onde os visitantes poderão descansar e recarregar energias.

Intimissimi

No seu espaço a marca irá promover os seus produto através de uma exposição, com a simulação de um closet; Intimissimi Foto: Intimissimi

ASUS

No seu espaço, a ASUS pretende criar um espaço instagramável com uma máquina de 360º e um fundo de 180º. Ao lado, haverá uma área de demonstração das mais recentes novidades tecnológicas dos portáteis ASUS. ASUS Foto: @asuspt

Caudalie

Espaço com novidades da marca, dos bestsellers aos lançamentos de verão. Caudalie Foto: Caudalie

Garnier

No seu espaço irá ter uma ação integrada no seu projeto de sustentabilidade GreenBeauty ;

O espaço assumirá um formato de laboratório com apresentação de produtos Garnier que assumem um compromisso com a sustentabilidade;

Presença de um representante da marca na talk editorial Ciência e Inovação: Fórmulas, Ingredientes, o futuro da cosmética. Garnier Foto: Garnier

Izabel de Paula

Espaço com apresentação de novos lançamentos, com foco no produto "Levanta Bumbum";

Presença de Izabel de Paula na talk editorial Cirurgia Plástica e Estética. Para lá do preconceito, dia 24 de junho às 14h30 ; Izabel de Paula Foto: @izabeldepaula_oficial

L’Oréal Paris

A marca terá uma talk sobre o assédio - A Luta pelo fim do assédio - integrada no programa Stand UP, que preconiza o combate ao assédio em locais públicos - 24 de Junho, às 16h;

Transmissão live streaming da talk no facebook e site da Máxima;

Hospedeiras com tablet da marca a circular pelo espaço para dar a conhecer o programa de formação contra o assédio Programa Stand UP da L'Oréal Foto: L'Oréal

Miele

Espaço convertido numa cozinha Miele, com programação própria e dinamização de showcookings;

Showcooking com Marta Ferreira (@martilicious_food) e, possivelmente, com Marta Caras Lindas, Maria Granel e Mafalda Sena (ainda por confirmar);

Espaço focado no Huile Prodigieuse. Terá uma experiência beauty flash;

A marca dará a experimentar e conhecer a gama do Huile Prodigieuse, com espaço para experimentação e aplicação do produto: rotina glow (cruzamento do Huile Prodigieuse clássico com o Huile Prodigieuse Or);

Nuxe Foto: Nuxe

Pierre Fabre

Espaço multimarca em estilo Beautylab com marcas de cuidado de rosto Avène, Klorane, A-derma e Ducray. Irá dar a experimentar produto (protetor solar) e terá uma rouleta com ofertas;

Marca do grupo Pierre Fabre Foto: Avène

Pronokal

Talk Como passar de uma mentalidade de dieta a um estilo de vida saudável, moderada por Rita Lúcio Martins e com Maria Eduarda Comenda, médica de medicina interna, e intervenção de um paciente.

Sephora

Espaço com ativação de maquilhagem: colocação de purpurinas aos visitantes e maquilhagem de convidados;

Live tutorial de make-up de verão. Sephora Foto: Sephora

Kiko Milano

Espaço dedicado à maquilhagem;

Live tutorial de make-up.

Kiko Milano Foto: @kikomilano

Steve Madden

Sunset Steve Madden, local privado junto à entrada, com DJ Tiago Cruz.

Espaço Steve Madden no recinto Máxima House of Beauty (pequeno showroom da marca). Steven Madden Foto: @stevemadden



O Boticário

Espaço vários produtos novos da marca, incluindo bestsellers. O Boticário Foto: @oboticariopt

Eucerin

Talk da marca a 24 de junho, às 10h30;

Presença da apresentadora Fátima Lopes;

Grupo NAOS

Espaço com presença das marcas do grupo (Bioderma, Esthederm e Etat Pur);

Talk da marca Esthederm com o tema Slow Aging: A Nova Era do Envelhecimento da Pele , moderação de Rita Lúcio Martins e o presença de Vanessa Castanheira, Marketing Manager Esthederm, Marco Nobre, farmacêutico e formador NAOS, e Leonor Girão, dermatologista. Marcas do grupo NAOS Foto: Esthederm

Na área da restauração os visitantes poderão encontrar food trucks com diferentes especialidades, como cachorros quentes e hambúrgueres (Hotdogs da Linha e Crunchy’s Concept) e empanadas argentinas (Las Pampenadas). A oferta do Urban Food engloba pregos em bolo de caco, wraps, mozarela fingers, chicken wings e hambúrgueres vegetarianos, enquanto o food truck do Celeiro oferece refeições saudáveis como aquelas que servem nas suas lojas, de bowls a quiches, sem esquecer as opções sem glúten, vegan e vegetarianas. E para refrescar porque não uma bebida de ananás (com ou sem álcool) do Fruta da Praia e um gelado de fruta artesanal do Colé?

O Máxima House of Beauty conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, que irá ter igualmente um espaço com ativação no certame e ainda uma talk a 24 de junho, às 17h, com o tema Mulheres Exemplo: Liderança, Poder e Assertividade e participação das vereadoras Joana Baptista e Filipa Laborinho, da doutora Paula Saraiva e da arquiteta Patrícia Costa.