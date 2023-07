Talk L'Óreal: A Luta Pelo Fim do Assédio

A talk A luta pelo fim do assédio, promovida pela L'Óreal e realizada no âmbito do Máxima House of Beauty, que decorreu a 23 e 24 de junho, contou com a presença de, relações públicas e manager de influencers na L'Óreal,, investigadora na área de Estudos sobre as Mulheres e autora da tese de doutoramento Medusa no Palácio da Justiça ou uma História da violação sexual,, atriz e uma voz ativa nestas temáticas sociais, e, ativista e autora da página A Vida de Saltos Altos, e ainda de, moderadora da conversa. Veja o vídeo.