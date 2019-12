Winter Wonder Beauty

É oficial: o espírito natalício invadiu as ruas e as casas. E na Beleza são diversos os reflexos da quadra. É nesta quadra que os olfatos buscam o perfume perfeito, os olhares refletem os brilhos das caixas-joia que guardam a maquilhagem e o tato ganha um novo conforto com as galénicas mais nutritivas para proteger a pele do frio. E para melhor iniciar esse ritual de partilha que é a troca de presentes, o aspeto mais relevante é a personalização que elege, cuidadosamente, um presente pensado especialmente para alguém. Para ajudar nesta agradável tarefa, selecionámos, tal como um calendário do advento, 24 sugestões para todas as ocasiões. E deixamo-nos seduzir pela magia do Natal.





É original, é divertido e proporciona momentos de interação, seja em casa ou seja no escritório. Os calendários do advento podem ser oferecidos apenas a uma pessoa com a contagem decrescente para o dia, mas a nossa sugestão é que seja uma oferta coletiva para proporcionar surpresas a todos e em todos os dias. O lado mais positivo dos calendários do advento de Beleza é que são bem mais saudáveis do que os tradicionais de chocolate e as ofertas têm uma durabilidade maior.Quem não gosta de relaxar com a aplicação de um tratamento capilar, razão pela qual um cuidado de salão é sempre uma boa opção. Dos tratamentos de assinatura Kérastase, com massagem incluída, dos salões Maria Lourenço – sugestão de insider: nesse espaço, Elsa é uma das melhores nessa técnica –, às novas coqueluches nos salões Lúcia Piloto existe uma panóplia de opções. A mais recente chama-se K Water e é o novo tratamento-estrela da Kérastase. Infundido com uma tecnologia exclusiva do grupo L’Oréal, que a introduz pela primeira vez num produto no champô K Water, é um ritual de brilho rápido e eficaz que após uma hora deixa o cabelo brilhante e suave. (€16,10 sem brushing).Pode parecer uma sugestão pouco convencional, mas a verdade é que existe sempre uma amiga ou um amigo que não dispensam uma massagem de reflexologia, sobretudo nas viagens mais exóticas. Este é o espaço onde ir muito mais perto de nós. Chama-se Ponha Aqui o seu Pezinho e deu os primeiros "passos" em, chegando a Lisboa algum tempo depois. Já venceu nos Luxury Travel Guide Awards na categoria de Boutique Spa of the Year 2019, em Portugal. Nós atestamos a excelência deste que foi o primeiro espaço do país dedicado exclusivamente a massagens nos pés ao estilo dos spas tradicionais do sudoeste asiático e sugerimos uma massagem tradicional de pés, de ombros e de cabeça para um relaxamento integral. www.footmassage.pt O DIY (Do It Yourself) está na ordem do dia quando se tem tempo e disponibilidade para o efeito. Assim, há que procurar receitas caseiras para criar um esfoliante próprio que é um dos produtos mais fáceis de concretizar com ingredientes naturais. Se não for este o seu caso, faça o seu próprio nécessaire juntando os sabonetes a peso da Lush, utensílios da Essence, na Wells , e pequenos exemplares da secção Beauty to Go, da Sephora.Se quer oferecer um creme de rosto ou de corpo sem cair na monotonia ou sacrificar a elegância – que, admitamos, pode acontecer com alguns produtos de farmácia ou de grande consumo –, explore os coffrets de Natal mais originais. São diversos os que juntam elementos mais divertidos como produtos de maquilhagem ou óleos multifunções.Com a diversidade de oferta, o dinheiro não deve ser uma desculpa no momento de oferecer um presente original. Poderá investir em embalagens com diversos produtos que saem mais económicas e dividir cada um deles numa embalagem original – porque não separar os vários bálsamos labiais do gift set da The Body Shop e colocar cada um deles em saquinhos transparentes com gomas ou com confettis? Ou comprar máscaras faciais de tecido individuais, por exemplo? Neste caso, escolha as mais divertidas com reflexos metalizados ou dourados para um toque extra.Investigue as suas opções de beleza bio . Espreite a Organii, o Brio e a Lush para fazer compras orgânicas e biológicas.Já são diversos os produtos veganos e cruelty free que não testam em animais, nem utilizam ingredientes de origem animal. De referir a nova base Stay Naked Foundation, da Urban Decay, a linha Vionopure para peles mais jovens, da Caudalie, ou os novos coffrets de Natal da Comfort Zone e da Skin Regime.Pode ser a oferta perfeita para uma adolescente ou para uma mulher adulta, mas se for uma fã do universo da beleza esta sugestão é infalível. A Sephora anunciou, recentemente, que no início de dezembro irão chegar às suas prateleiras os produtos de Pat McGrath Labs. A lendária maquilhadora responsável por editoriais de moda e de beleza inesquecíveis imprimiu o seu expertise na sua própria linha que rapidamente se converteu na mais vendida dos armazéns londrinos Selfridges. Se o objetivo for impressionar, sugerimos que corra assim que os produtos forem colocados à venda.Se conhece alguém que tem o tempo contado até para relaxar, este pode muito bem ser o tratamento indicado. O Sayanna Wellness Spa, do Hotel Sana Malhoa, em pleno centro corporate de Lisboa, criou tratamentos de assinatura que pretendem dar resposta a alguns dos maiores desafios que os portugueses enfrentam: descanso e postura. O Power Nap colocá-lo-á em posição de gravidade zero (para que não haja qualquer parte do corpo em esforço), completando o ritual com uma massagem nas zonas mais afetadas pela atividade digital diária. (€35, 20 minutos)Não sabe o que oferecer a um género particular de homens? As velas são uma resposta relativamente universal. Jo Malone, Diptyque ou Byredo são marcas seguras neste campo com aromas inebriantes para criar uma atmosfera aconchegante e uma estética unissexo e muito elegante.Nos espaços de A Vida Portuguesa para os clássicos de sempre, nas lojas Benamôr para uma estética Art Deco, nas lojas da Claus Porto para sabonetes aromáticos e águas de colónia que remetem à infância ou na Castelbel para personalizar o seu próprio sabonete. Apostas seguras para todos os que apreciam o que de melhor se faz no nosso País.Já não são apenas embrulhos divertidos com mensagens lá dentro. Os crackers de beleza incluem perfumes, cremes e maquilhagem para surpreender. Skinerie e Martiderm são alguns exemplos, mas na www.lookfantastic.pt encontrará alguns dos mais diversificados.Se esta é a altura perfeita para descontrair numa banheira com água morna e perfumada pelos sais de banho, também estes serão uma boa sugestão para oferecer. Na Skinlife, encontra a linha de banho da Molton Brown, entre outras marcas que merecem ser testadas.Oferecer e ajudar é sempre uma boa opção. A vela criada por Jacques Cavallier Belletrud, mestre perfumista da Louis Vuitton, em parceria com a (RED) (fundação sem fins lucrativos criada por Bono e Bobby Shriver), é um destes exemplos. Por cada vela vendida serão doados 60 dólares diretamente para o Fundo Global de Luta Contra a SIDA em apoio à (RED). Vela perfumada Louis Vuitton (RED), 220 g, €175, à venda nas lojas Louis Vuitton e online.Um batom nunca será uma oferta recusada por uma mulher. Troque o habitual vermelho por uma cor ainda mais escura para contrastar com a pele pálida do inverno. O toque original é oferecê-lo numa embalagem especial ainda mais bonita, como as edições limitadas de Yves Saint Laurent ou de Christian Dior.Se o objetivo é proporcionar uma experiência em família, não haverá nada melhor do que um fim de semana num resort de luxo. O Sublime Comporta e o Pine Cliffs Luxury Resort, no Algarve, com Spas extraordinários, vistas deslumbrantes e restaurantes memoráveis, têm tudo para proporcionar uma escapadinha inesquecível.Como um lenço de caxemira, os cremes de corpo e de rosto nutritivos são a oferta perfeita para dar a todas as mães.Nem tudo tem de ser sério e, por isso, aproveite para oferecer uma brincadeira, como bandoletes e elásticos divertidos, brincos natalícios e outros acessórios. Na Parfois, Primark e na Acessorize, encontrará uma grande variedade.São originais, bonitas para expor e para oferecer e o melhor é que pode guardar as embalagens. Os perfumes exclusivos, como a tradicional Eau de Soir, da Sisley (€237), e as paletes de edição limitada, como as da Guerlain ou da Lancôme, nunca falham no bom gosto.É a sugestão mais certeira para os homens. Aposte nos amadeirados para os homens com personalidade forte e que gostam de fragrâncias ousadas, nos aquáticos ou cítricos para os homens que valorizam a frescura e na perfumaria de nicho se a originalidade for o aspeto mais valorizado.Florais, frutados e poudrés, os perfumes femininos têm no outono a sua estação de ouro. Perca agradavelmente tempo para descobrir as mais recentes novidades nas perfumarias.Um patinho vibrador para uma surpresa mais kinky, um gloss numa bola de cristal para as vaidosas ou um aquecedor de mãos para o amigo friorento. Onde? Espreite a Tiger ou a Sephora mais próxima de si.Se tiver conhecimento de algum produto que não exista em Portugal, vá mais além e encomende-o online. Marcas como Tata Harper, The Ordinary e Charlotte Tilbury ainda não estão disponíveis no nosso país e podem ser encontradas nos sites www.net-a-porter .com ou www.birchbox.com se a escolha do presente certo merece todo o carinho e dedicação, também o embrulho e o respetivo ritual deverão ser cuidados e detalhados. Remate com um cartão com uma mensagem personalizada, bem à medida do destinatário!