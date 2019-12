6 iniciativas solidárias para este Natal

Ir jantar fora, contribuindo para um Natal mais feliz

Quando falamos em solidariedade, falamos também em intemporalidade. Não há momento para se ser solidário, pois há sempre quem necessite de ajuda. Ainda assim, o Natal é tempo de entreajuda, partilha, amor, e é por isso que as campanhas mais se fazem ouvir nesta quadra. Este ano, o Grupo Non Basta, responsável pelos restaurantes Pasta Non Basta (Avenidas Novas e Alvalade) e Memoria (Campo de Ourique), dispôs-se a ajudar as instituições de solidariedade social Lar Maria Droste (uma fundação que tem como propósito formar e educar adolescentes em situação de risco) e Pinheiro Bombeiro (o valor de aluguer de um pinheiro, €15, reverte para os Bombeiros Voluntários Portugueses). No caso da primeira, o grupo está a apelar a que todos os clientes e amigos entreguem nos restaurantes uma lista de produtos básicos - bens alimentares, produtos de higiene e material escolar - que fazem falta à instituição, para proporcionar as melhores condições possíveis às adolescentes que apoiam. Para ajudar a causa Pinheiro Bombeiro, além de colocarem um pinheiro bombeiro em cada um dos três restaurantes do grupo, o staff tem como missão dar a conhecer o projecto a todos os clientes e parceiros, sensibilizando-os para a importância de proteger o meio ambiente de uma forma consciente. Além de tudo isto, nos espaços Pasta Non Basta estarão à venda conjuntos de conservas e condimentos da Semear Mercearia, cujas vendas revertem na totalidade para esta associação (que tem como missão formar pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento).

Adquirir uma joia, melhorando uma vida

Uma marca já consagrada entre as joalharias artesanais portuguesas, Juliana Bezerra também se propôs a desenhar uma peça solidária, neste Natal. Trata-se do fio mbilo, coração no dialeto Changana (€60 ou 70€, conforme seja prata ou prata dourada). A elaboração deste fio destina-se a apoiar financeiramente a Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda, organização não-governamental para o desenvolvimento, que nos últimos quinze anos se tem dedicado a melhorar a qualidade de vida de crianças desfavorecidas em Moçambique. O valor reverte na totalidade para esta associação.

Comprar uma peça, ajudar a criar outra nova

A marca de vestuário infantil portuguesa Barn Of Monkeys também assinala esta quadra com uma iniciativa solidária, ao participar numa oportunidade de costura filantrópica, que visa apoiar crianças e jovens carenciados em todo o mundo. Antes do Natal, a Barn of Monkeys vai colocar à venda na sua loja online várias peças de roupa com preços reduzidos. Por cada peça vendida a marca compromete-se a doar o mesmo valor em tecido à associação Dress a Girl Portugal. A associação costura vestidos e calções novos para crianças e jovens que moram em comunidades carenciadas em vários pontos do mundo. Como a fabricação das peças depende da doação de tecidos e materiais, o mais urgente é sempre ter tecidos (porque voluntários para costurar não faltam). Para a maioria destas crianças e jovens este será certamente o único presente que recebem este Natal.

Realizar um sonho, na compra de um produto de beleza

A The Body Shop é uma marca com uma consciência ambiental e social desde a sua génese. De forma a apoiar financeiramente a Plan Internacional, uma organização internacional que ajuda meninas e raparigas em risco de exclusão social, nos meses de Novembro e Dezembro será doada uma percentagem de todas as compras nas lojas The Body Shop de todo o mundo. O dinheiro angariado (que se espera ser 250 mil euros, aproximadamente) servirá para dar formação e competências a mais de 1.500 raparigas na Indonésia e no Brasil, de forma a garantir que estas possam conseguir o emprego com que sempre sonharam ou fundar o seu próprio negócio.

Ir a uma pop-up store, ajudar um sem abrigo

As marcas portuguesas C.R.T.D, João Magalhães e Sebastião Sá da Bandeira juntam-se numa pop-up store de Natal solidária: 20% do valor total das vendas reverterá a favor da CASA, associação que apoia os sem abrigo. De 13 a 15 de dezembro, das 13h às 20h, na rua Borges Carneiro, 61 C, em Lisboa. A entrada é gratuita.

Rumar ao sul, apoiar um grupo desfavorecido

Catorze chefs dos melhores hotéis de luxo do Algarve juntam-se a fim de realizar a 5ª edição do Jantar Solidário de Natal da Algarve Chefs Week, que tem como objetivo angariar fundos para apoio a grupos desfavorecidos da comunidade regional. O evento realiza-se no próximo dia 13 de dezembro, pelas 20 horas, no Centro de Congressos do Algarve. Os chefs são responsáveis por preparar os pratos de assinatura de uma refeição, para 600 pessoas, que reverte inteiramente para as associações algarvias CATRAIA - Centro de Acolhimento Temporário para Menores em Risco e da APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Os bilhetes - com um valor de €30 por pessoa - dão acesso ao cocktail de boas-vindas, ao jantar de gala, que também inclui a performance artística e estão à venda nos seguintes hotéis: Anantara Vilamoura, Cascade Resort, Conrad Algarve, Hilton Vilamoura As Cascatas, Hotel Vilamonte, Monte Santo Resort, Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Vilamoura, e Vale d'Oliveiras; e nas associações CATRAIA, em Portimão e na APPC, em Faro.