A marca Baobab Collection, conhecida pelas suas velas feitas à mão com cheiros e desenhos originais, junta-se à Breast Cancer International (BIG), para apoiar a pesquisa do cancro da mama. A BIG é uma organização internacional, fundada pelos médicos Martine Piccart e Aron Goldhirsch, com o objetivo não lucrativo de criar universidades de pesquisa especializadas na investigação do cancro da mama.