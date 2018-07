Se sublimar é a palavra do dia, há que fazê-lo integralmente. Rosto, corpo e cabelos pedem o melhor para proteger, cuidar e enaltecer. Elegemos os essenciais para potenciar o melhor da estação quente.

O kit de viagem perfeito

Em tamanho miniatura, são perfeitos para ter na carteira ou para levar em viagem, sem correr riscos de ter de deixá-los à porta de embarque. Da maquilhagem polivalente aos SOS de verão, eis alguns produtos que não devem faltar no seu nécessaire.



As brumas refrescantes

Como o próprio nome indica, estas brumas ajudam a refrescar nos dias de maior calor. Mas não só. Escolha uma água termal que contenha ingredientes que promovam a hidratação da pele ou sprays que ajudam a fixar a maquilhagem. Estes aliados são perfeitos para levar na carteira e para reforçar a aplicação ao longo do dia.

Os hidratantes inteligentes

São os produtos que se adaptam à realidade do quotidiano. Possuem ingredientes antioxidantes que protegem contra a poluição e também filtros de proteção solar. Para utilizar todos os dias, nos intervalos das idas à praia.



Os mais bonitos

Colaborações florais, cores apelativas e embalagens irresistíveis. Escolhemos alguns produtos lançados em edição limitada para o tempo mais quente e que terá prazer em tirar da carteira.

Os práticos para as crianças

Porque com as crianças valorizamos uma aplicação divertida, prática e eficaz. Escolha texturas agradáveis como uma mousse e embalagens práticas que eles possam utilizar sozinhos, como as "pistolas" em spray ou os roll-on, e dê preferência aos protetores com resistência à água.

Os essenciais para o cabelo

Hidratação e proteção! Tal como a pele, são estes os passos essenciais para cuidar do cabelo, especialmente no verão. Utilizar um protetor durante a exposição ao sol é um ponto-chave para preservar a cor. Faça máscaras hidratantes com maior frequência e escolha produtos de styling práticos para aplicar com o cabelo molhado.



As fragrâncias luminosas

Frescas e ensolaradas, são a musselina e o algodão dos aromas que estimulam o corpo e o espírito. Nestes jardins de hespérides sentem-se notas cítricas, aquáticas e salgadas.

Maquilhagem

Pele sublime

No verão há um desejo de reduzir na maquilhagem quando a pele cuidadosamente bronzeada está no auge. O efeito "bonne mine" acontece naturalmente, é um facto, mas a maquilhagem continua a ser o aliado perfeito para sublimar a tez e para evidenciar os tons dourados provocados pelo sol. Mas convém reter que esta é a altura certa para arriscar com as cores e brincar com a maquilhagem: experimente os tons de coral nos lábios, o azul Klein nos olhos ou o amarelo nas unhas. Tudo é permitido, desde que seja utilizado com atitude.

Beijada pelo sol

Todos os tons de pele podem beneficiar com um toque de bronzeador. É essencial saber escolher o produto certo e aplicá-lo nos pontos-chave. Faça-o ao de leve com um pincel fofo e, depois de "mergulhar" o pincel no pó, bata ao de leve no antebraço para não ficar com excesso de produto no pincel. Aplique em seguida em forma de 3, desde a testa, abaixo da maça do rosto e no queixo.

Para as peles pálidas, como a de Carey Mulligan: aplique um tom de cacau.

Para as peles latinas, como a de Jennifer Lopez: escolha um tom de laranja toffee.

Para as peles de ébano, como a de Lupita Ngyong’o: opte por um terracota e substitua o pó por texturas mais gelificadas e translúcidas.

Sabia que… Os pós bronzeadores também são ótimos aliados para disfarçar imperfeições. Se pretende alongar o rosto, pode fazê-lo traçando uma linha diagonal desde a orelha ao canto dos lábios, ao de leve. Se pretende arredondá-lo, ao invés, poderá acrescentar um toque de pó no queixo e entre a testa e o início do cabelo.





Pampering



Indulgências puras

As férias são para descansar e não haverá melhor forma de relaxar do que cuidar de si. Deixamos algumas sugestões para estar impecável dos pés à cabeça.



Faça um circuito de água relaxante

No maior spa de Portugal (e um dos maiores da Europa), a lista de tratamentos é extensa e ninguém fica de fora. Há tratamentos indicados para homens, mulheres e crianças. Dos benefícios da esfoliação para preparar o corpo às massagens adelgaçantes e das pedras quentes aos tratamentos de assinatura – como o aromático Portuguese Journey –, há uma oferta para todos os gostos. E os extras são vários: neste espaço que ocupa todo o segundo andar do Corinthia Hotel, pode ainda desfrutar de uma piscina interior, de um circuito de águas completíssimo e de um ginásio com luz natural. www.corinthia.com/pt/hotels/lisbon



Aposte em tratamentos adelgaçantes

Acredite ou não, a modelação corporal é uma realidade e as massagens ajudam a alcançar o corpo que se deseja. O ritual premiado da Thalgo, Body Sculpt, inclui uma massagem manual instrumentalizada Body Palp, cuja ação global tem resultados sobre os nódulos de celulite, a flacidez e a gordura localizada.

Cuidado Corporal Body Sculpt, com massagem Body Palp, 45 minutos, a partir de €55, Thalgo



Acabe com a gordura localizada

Chama-se SculptSure e é o promissor laser da Cynosure, o primeiro para lipólise não invasiva em gordura localizada. Não requer anestesia e cada tratamento tem a duração de apenas 25 minutos, com a vantagem de poder ser utilizado mesmo em quem tem colesterol elevado e sem provocar flacidez nas zonas de aplicação. Aprovado pela FDA americana, chega a eliminar até quatro centímetros de volume com resultados evidentes a partir das seis semanas.

Onde: na Clínica Dr.ª Isabel Correia da Fonseca. http://www.isabelfonsecadermatologia.com



Cuide dos seus pés

O Ponha Aqui o Seu Pezinho nasceu do conceito das massagens podais frequentes no Sudoeste Asiático e chegou a Guimarães, em 2017, e a Lisboa, mais recentemente. Dedicado exclusivamente à reflexologia e às massagens nos pés, o pequeno mas acolhedor espaço no Largo Machado de Assis (Lisboa) utiliza apenas produtos 100 por cento naturais, ingredientes terapêuticos e óleos essenciais de origem portuguesa. www.footmassage.pt



Salte!

Está comprovado que quanto mais diversão retirar da prática de exercício, maiores serão os benefícios. O trampolim pode ser uma boa maneira de juntar ambos. Segundo um estudo da NASA, 10 minutos a saltar num trampolim tem os benefícios equivalentes a 30 minutos de corrida. Se juntarmos uma banda sonora divertida e os risos que acompanham os saltos, a boa disposição é garantida. São assim as aulas de fitness em trampolins Bounce Fit. Durante 50 minutos de cardio de elevada intensidade, exercícios de core e de equilíbrio onde o nível de impacto é baixo, o estímulo muscular é elevado e ajuda a tonificar e a perder peso. www.bounceinc.pt

Mensalidade livre-trânsito, €50