Assim que começa o verão, a primeira coisa que fazemos é guardar as botas e os sapatos fechados no fundo do armário e calçar as sandálias preferidas. Os pés são bem mais importantes do que pensamos e não devem merecer atenção apenas na estação quente. Contudo, é apenas nesta altura que procuramos dar-lhe ainda mais atenção porque estarão à vista. Por essa razão damos-lhe algumas sugestões para que os seus pés estejam bem cuidados e bonitos, prontos para usar calçado aberto. Hidratação é a palavra de ordem. Além dos habituais cremes hidratantes, o mundo da beleza traz uma novidade que vai facilitar muito o nosso dia-a-dia: máscaras para pés. O leque de opções ao nosso dispor é infinito e o tempo de atuação destas sheet masks pode ir dos 10 minutos a uma noite inteira. Podem ainda atuar apenas na pele dos pés ou nas próprias unhas. Convm não esquecer que é importante ter a pedicure em dia, uma vez que as unhas são, possivelmente, o que mais se destaca quando usamos sandálias ou sapatos abertos. Para manter os pés bonitos e saudáveis, a esfoliação é um passo impossível de esquecer. Quando esfoliar o corpo, dê particular atenção aos calcanhares que são uma zona especialmente seca.

Por último, perceba quais as necessidades dos seus pés de forma a aplicar um tratamento específico, sejam gretas ou calos, calosidades, entre outros.