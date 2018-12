Maquilhagem

"A maquilhagem não tem, obrigatoriamente, de ser perfeita. Adoro as peles naturais, transparentes. Não é preciso ter medo de um pouco de brilho, exceto no nariz e nas marcas de expressão do sorriso. Mas se quisermos uma boca bonita e sofisticada, o mate é incontornável." Tom Pecheux, diretor internacional de beleza da Yves Saint Laurent Beauté.



Aula de blush

Achámos que o excesso de blush tinha morrido em 2015, mas ei-lo de volta, mais elevado no rosto e sempre mais forte. Misturado com um iluminador, inicia-se a aplicação desde os maxilares até às têmporas. Experimente usar um pincel grosso e farfalhudo e o Two-Tone Blush, da Guerlain, um rosa corado ultra fresco que também funciona como iluminador e dá vida à pele. Efeito lifting garantido.

Two-Tone Blush, €49,90, e pincel Méteorites, €41,50, Guerlain

Os batons que fazem bem

Precisamos de todo um conjunto para ter os lábios sempre impecáveis. Começando pelo interior do corpo, a hidratação é fundamental para que essa área do rosto esteja sempre bem hidratada e, por isso, não se esqueça de beber muita água. Um conselho: evite humedecer os lábios com a língua, uma vez que este hábito apenas serve para secá-los. Faça uma esfoliação ocasional com um produto específico para essa zona, mas caso não tenha um esfoliante à mão, recorra a um truque caseiro que é misturar um pouco de açúcar e mel até obter uma pasta bem saturada. Aplique-a nos lábios suavemente e em círculos, e uma só vez. O passo seguinte é o truque de todos os maquilhadores profissionais que consiste em aplicar um bálsamo hidratante e, depois, adicionar um toque de cor. Os novos Phyto Rouge, da Sisley, maquilham e cuidam dos lábios e estão disponíveis em 20 tons cheios de estilo. Se estiver disposta a acrescentar um novo passo, garantimos que valerá a pena. A Buttermask for Lips, da Kiehl’s, é um novo tratamento noturno hidratante e nutritivo que permite reparar os lábios secos e gretados, noite após noite. Com óleo puro de coco, proveniente do comércio justo, e manteiga de manga selvagem, hidrata intensamente os lábios de forma a ficarem suaves e macios na manhã seguinte.

Phyto Rouge, €43, Sisley

Buttermask for Lips, €23,50, Kiehl’s

Outono mate

Lucia Pica, designer criativa da maquilhagem Chanel, adora as mulheres "mate" que ela imagina como seguras de si próprias, elegantes e intelectuais, mas também temerárias. Este Outono, ela resolveu elevar bem alto a fasquia da cor. Os seus tons de eleição são o tijolo, o azul eléctrico e o cor de laranja avermelhado, entre outros. Na vida real, onde a luz natural é, por vezes, inclemente, devemos matificar duas zonas do rosto – não mais. Lucia sugere combinar uma boca e um olhar ultra mate com uma pele luminosa, nunca coberta de pó.

Tom Pecheux também optou por essa textura ultra luxuriante para desenvolver a sua primeira gama de batons, Rouge Pur Couture The Slim, um novo "guarda-roupa" para os lábios que tem um acabamento couture mate ultra confortável. No rosto, todas as peles oleosas irão adorar um acabamento sem brilho, a complementar com um corrector de longa duração.

Rouge Allure Ink no tom 172 Expression, €35, Chanel

Rouge Pur Couture The Slim, €38,50, Yves Saint Laurent

Studio 24H Smooth Wear Concealer, €20,50, M.A.C

Pore Express, primer matificante dissimulador de poros, Filorga

Cuidados

"Com a moda das selfies e da maquilhagem natural, as mulheres querem, cada vez mais, uma pele perfeita, limpa, fresca e sem defeitos. Qual a sua maior preocupação, depois das rugas? Os poros." Marie-Hélène Lair, diretora da comunicação científica da Clarins

Limpeza dupla

"Contentar-se com uma só etapa desmaquilhante? É como tomar duche toda vestida", anuncia a papisa americana do "green", Tata Harper. A ideia é remover a maquilhagem com produtos à base de óleo e depois limpar todas as impurezas acumuladas durante o dia com um gel, um creme ou uma mousse. As asiáticas seguem esta rotina há imenso tempo. Alicia M. Schweiger, fundadora da gama de séruns Elixseri, acrescenta: "Os óleos minerais, os silicones e outros elementos presentes nas fórmulas dos produtos de maquilhagem são o equivalente a um hambúrguer do McDonald’s para a pele." Por isso, é necessário fazer uma operação em duas etapas, de preferência com fórmulas que se enxaguem com água, como o Refreshing Cleanser (€85), de Tata Harper, em www.net-a-porter.com, seguido por um tónico. Para terminar, enquanto as células da pele estão recetivas, aplique um dos séruns Elixseri, cujos ingredientes hiperativos incluem células tronco vegetais, água dos Alpes e probióticos.

Infusão de ciência

Com o surto da cosmética ecológica, as receitas do passado tornaram-se… receitas. No entanto, em 2018, a neo botânica convidou os investigadores a saírem dos laboratórios para as florestas e jardins. Os frascos e as etiquetas são rétro, mas as fórmulas não.

Uma floresta de bem-estar. Outras estrelas do momento: as árvores. Depois do trabalho que desenvolveu para a Caudalie e para a Roger & Gallet, Pauline Bony criou o seu próprio complexo patenteado à base de seiva de bétula fresca e de cogumelo chaga biológico, o cogumelo da imortalidade. A sua jovem marca, a Saève, tem 42 produtos à venda nas farmácias (ainda só está disponível em França), todos eles simples, agradáveis, sensoriais e acessíveis no preço para enfrentar todas as agressões da vida moderna.

À prova de selfies

No âmbito da sua série #balancetonpore, a Clarins lança o Pore Control, um sérum que atua sobre a dilatação dos poros em profundidade. Alisa a pele, matifica-a e protege-a da poluição, conhecida por ativar a produção de sebo. As millennials vão adorá-lo. Para os problemas mais sérios de falta de luminosidade e de imperfeições, há ainda séruns e concentrados específicos para corrigir globalmente as marcas no rosto e equilibrar a pele que são adequados para todas as idades.

Pore Control, €55, Clarins

Sebiaclear Serum, €24,50, SVR

Sébologie Double Concentré Resurfaçant, €44,50, Lierac

Cabelos

"Muita personalidade, uma identidade forte! É muito simples: a moda capilar deste Outono/Inverno é composta por looks fortes. Os meus preferidos: cabelo com efeito super volumoso, grunge, rock, sem esquecer os cabelos compridos presos num rabo-de-cavalo."

Guido Palau, hair stylist incontornável das Semanas da Moda.

Styling extremo

Os cabelos livres ou sem volume estão ultrapassados. Nesta rentrée, três looks capilares estabelecem o tom:

Cabelo pelo queixo, muito popular no meio da moda;

O volume levado ao extremo, tal como apresentado por Kaia Gerber, no desfile de Valentino, e a adotar numa versão menos insuflada, é claro;

O rabo-de-cavalo bondage do desfile de Alta-Costura de Christian Dior, mágico para um aumento instantâneo do nível de elegância.

Coloração VIP

Notícia de última hora: Christophe Robin, o "deus da coloração" internacional, lançou uma pequena gama de coloração caseira com quatro cores universais concebidas para não alterar a fibra capilar, graças a um mínimo de 92 por cento de ingredientes naturais. Mas, até chegar a Portugal, a primeira coloração vegan da L’Oréal Professionnel, Botanea, é uma alternativa para quem não dispensa soluções naturais. Se está à procura de um espaço onde seja aplicada uma coloração orgânica, então o destino ideal será o recém-aberto salão Ken Costa Hair & Body Studio, na Rua Alexandre Herculano, 39-A. Situado dentro da Concept Store 39A, permite-lhe desfrutar de um chá de ervas ou de um gin, se assim o desejar, durante o tempo de pose da coloração da Nook (€40).



Exclusivo Madame Figaro | Tradução: Erica Cunha e Alves