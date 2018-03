A gigante de beleza Elizabeth Arden anunciou a atriz Reese Witherspoon como a nova "contadora de histórias" da marca. Assim, a atriz não é o rosto ou a nova embaixadora mas sim a Storyteller-in-Chief da nova campanha March On.

A colaboração foi criada para comemorar os grandes feitos das mulheres, encorajar a solidariedade entre as mesmas e doar fundos à UN Women, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres, especificamente para os programas de apoio à emancipação da mulher em todo o mundo.

Para inaugurar o movimento, foi lançada a edição limitada do batom March On, que está à venda mundialmente e cujos lucros revertem a favor da UN Women. Reese Witherspoon optou pelo tom Red Door Red apresentado numa embalagem vermelha (ao invés do dourado original) com a sua assinatura na embalagem. A fórmula do batom é a mesma do best-seller Beautiful Color Moisturizing, da Elizabeth Arden.

A campanha presta homenagem ao legado da marca. Empreendedora, feminista e grande defensora dos direitos das mulheres, Elizabeth Arden criou um batom vermelho, em 1912, para a famosa marcha das sufragistas na Quinta Avenida, em Nova Iorque. Socialmente não apropriado na época, o tom tornou-se rapidamente um símbolo do movimento de emancipação das mulheres e mantém-se até hoje como símbolo de poder feminino.

March On irá decorrer durante todo o ano de 2018 com diversos programas e iniciativas filantrópicas.