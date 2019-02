AQUÁRIO (20 de janeiro – 18 de fevereiro) | Nativos deste signo são espíritos livres que adoram experimentar novas cores e produtos. Do vermelho mais convencional a tons ousados como o azul, as personalidades deste signo estão dispostas a brincar com diferentes cores e fórmulas. Não há limites para a criatividade.



PEIXES (19 de fevereiro – 20 de março) | Por serem extremamente criativos, os nativos deste signo também gostam de experimentar coisas novas. No entanto, têm tendência a regressar ao conforto de tons tradicionais como o rosa pétala ou o vermelho amora. Não gostam de fórmulas demasiado sólidas ou opacas, por isso um batom com hidratante será o ideal.



CARNEIRO (21 de março – 19 de abril) | Carismáticos e ambiciosos, os Carneiros adoram cores fortes e quentes, como o vermelho e o tangerina. O acabamento ideal é mate e duradouro.



TOURO (20 de abril – 20 de maio) | As personalidades Touro são extremamente românticas, mas gostam de produtos práticos e fáceis de aplicar. Opte por tons rosados ou corais.



GÉMEOS (21 de maio – 20 de junho) | O signo mais versátil do Zodíaco precisa de uma cor que possa usar durante o dia e a noite, entre o trabalho e um jantar ou uma festa. Uma fórmula cremosa num tom rosa fresco é a escolha ideal para este signo.



CARANGUEJO (21 de junho – 22 de julho) | À semelhança do seu próprio caráter afetuoso, quem é Caranguejo procura um batom que hidrate os lábios durante todo o dia. Tons mais discretos como o rosa velho e o nude, acompanhados por um ligeiro brilho, estão entre os favoritos.



LEÃO (23 de julho – 22 de agosto) | Este signo procura um batom que consiga refletir a sua personalidade calorosa, por isso o vermelho alaranjado é a cor de eleição. Tons corais ou pêssego também costumam funcionar bem com os nativos de Leão, assim como o gloss com reflexos dourados.



VIRGEM (23 de agosto – 22 de Setembro) | Não têm paciência para os batons que desaparecem quase imediatamente, por isso as fórmulas líquidas e de longa duração são uma aposta segura para este signo. Um rosa mais frio e os tons violeta estão entre os favoritos.



BALANÇA (23 de setembro – 22 de outubro) | Romântico e feminino, o nativo da Balança gosta de tons maduros, como o vermelho amora ou a cor de malva, sempre com um acabamento acetinado. O aspeto da embalagem também tem alguma importância para este signo, que dá valor aos detalhes.



ESCORPIÃO (23 de outubro – 21 de novembro) | Misteriosos e apaixonados, os nativos de Escorpião adoram usar cores ricas e exóticas. O castanho escuro e o púrpura fazem as delícias deste signo, seja em acabamento mate ou com um pouco de gloss no centro para dar dimensão aos lábios.



SAGITÁRIO (22 de novembro – 21 de dezembro) | As personalidades Sagitário têm muita energia e adoram experimentar coisas novas. Um lip tint numa cor viva (como um rosa claro ou fushia), com um acabamento leve e brilhante, é a escolha ideal para este signo.



CAPRICÓRNIO (22 de dezembro – 19 de janeiro) | Profissionais e ambiciosos, os nativos de Capricórnio procuram um batom versátil que possa ser usado no trabalho e noutras ocasiões. Variações de tons nude vão sempre funcionar bem com este signo, especialmente se tiverem um acabamento com brilho.



Há quem diga que o batom é a "" de um look. Mas como escolher ao certo a cor e o batom ideais? Com um leque de tons cada vez mais extenso, com tanta funções, possibilidades e tendências, a escolha nunca foi tão complicada.