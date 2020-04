Cabelos Os segredos de beleza de Esther Acebo e Itziar Ituño em 'La Casa de Papel' As atrizes espanholas sentaram-se com a ‘Máxima’ e contaram como os seus cabelos as ajudaram a garantiram os papéis de Mónica Gaztambide (Estocolmo) e Raquel Murillo (Lisboa). A quarta temporada da série da Netflix estreia esta sexta-feira, 3 de abril.