Quem é Alia Shawkat, a misteriosa “melhor amiga” de Brad Pitt?

Desde que anunciou a sua separação de Angelina Jolie, em setembro de 2016, que os rumores em relação à vida amorosa de Brad Pitt se multiplicam. Tanto é que se tornaram motivo de piada na última temporada de prémios de Cinema e Televisão. Nos bastidores dos Screen Actors Guild, Brad e a ex-mulher Jennifer Aniston foram fotografados a partilhar um abraço caloroso, momento que quase se tornou mais importante que a própria cerimónia, e que inclusive se tornou viral no mundo das redes sociais.

Voltando ao início do ano. Na cerimónia dos globos de ouro, Brad Pitt foi distinguido pelo seu papel no filme "Era uma vez em Hollywood". No seu discurso de agradecimento pelo prémio, aproveitou para ironizar acerca de algumas das notícias que circulam nos media, em relação à sua vida amorosa. "Era para trazer a minha mãe, mas não pude, porque qualquer mulher de quem eu esteja perto, dizem que estou a namorar", brincou. Nesse mesmo momento, as câmaras apontam para Jennifer Aniston e é possível ver a reação da atriz.

Por mais que o público continue esperançoso com a reconciliação de Jennifer e Brad, existe também uma vaga de "indignações" por parte dos fãs em relação à identificação da mulher que esteve com o ator no passado dia 7 de março, no The Wiltern, em Los Angeles. Porém, o mistério foi resolvido: trata-se da atriz Alia Shawkat, uma mulher bastante envolvida no mundo das artes (teatro, cinema, televisão e música), mas também ativa em ações feministas. Sendo considerada por muitos uma musa do cinema indie e uma atriz que não tem medo de desafios.

A primeira vez que Brad Pitt e Alia Shawkat foram vistos juntos foi a assistir uma peça de teatro, em setembro de 2019. Porém, depois disso, já foram fotografados juntos num espectáculo de stand-up, num jantar privado e assistir a uma exposição de arte em Los Angeles. Além disso, é importante relembrar, que ambos fizeram parte da série Arrested Development. Todas estas aproximações entre Brad e Alia levaram às suspeitas de que os dois estariam a namorar.

Contudo, desta vez, não passou de mais um rumor. "Eles passaram algum tempo juntos e têm interesses semelhantes. Eles não são um casal e não há nada de romântico a acontecer. Brad tem amigos diferentes em diferentes esferas da vida, e ela é um deles. Ele gosta de ser social com os amigos " revelou uma fonte "próxima" de Brad Pitt ao site E!News. O ator está neste momento a aproveitar o tempo para se divertir, focar-se na sua carreira profissional e passar mais tempos com os seus filhos.