Antes de se tornar duquesa de Sussex, Meghan Markle já tinha declarado que a sua rotina de beleza incluía diversos produtos acessíveis. Sim, até as celebridades têm os seus achados de beleza preferidos do supermercado. São aqueles clássicos que cresceram nas casas de banho de todos nós e muitos figuram nas listas dos produtos de beleza mais procurados de sempre. Da maquilhagem aos cuidados para pele e produtos para o cabelo, selecionámos os best-sellers e os clássicos reinventados que pode levar quando for fazer as compras para casa. Inclua-os na lista e aproveite a desculpa para cuidar mais de si.