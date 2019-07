Os benefícios do óleo de calêndula e como usá-lo no dia a dia

A calêndula é uma planta com poderosas propriedades medicinais. Tem características anti-inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes. Através do uso do óleo da sua flor na pele e nos cabelos é possível obter resultados incríveis na rotina de beleza.

Usado na tez, consegue acalmar a pele, melhorar a descamação e a irritação após picadas de insetos e tratar assaduras e hematomas. E os benefícios não param por aí. As suas propriedades estimulam a síntese de colagénio, o que previne o aparecimento de rugas e combate o stress oxidativo causado pelo excesso de radiação solar.

Para o cabelo, o extrato de calêndula pode ser usado para hidratar, amaciar, evitar o frizz e dar brilho. Dependendo da dosagem do produto, também pode auxiliar a clarear.

Veja em baixo os produtos e marcas onde pode encontrar óleo de calêndula e como usá-lo no seu dia a dia.

Calendula Serum-Infused Water Cream da Kiehl's

A marca apresentou os benefícios da pétala da calêndula nos anos 1960 com o lançamento do Calendula Herbal Extract Toner, o tónico mais vendido da Kiehl’s. Desde então, seguiram-se alguns lançamentos com o ingrediente: em 2014 o Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash e, em 2017, a Calendula & Aloe Soothing Hydrating Mask. A novidade deste ano é o hidratante Calendula Serum-Infused Water Cream. Este creme fluido possui hidratação calmante com um toque refrescante à pele. A fórmula também ajuda a diminuir os primeiros sinais de envelhecimento e, com o uso continuado, reduz visivelmente a vermelhidão.

Gel para pele seca da Bio-Oil

Após dez anos de pesquisas, a marca conhecida pelo óleo para cuidado da pele – o mais vendido para tratar cicatrizes e estrias no mundo – lançou finalmente mais um produto. A nova fórmula é em gel, o que garante absorção rápida, contudo foi concebido de uma maneira a não dar sensação de frio. A emulsão extremamente concentrada com glicerina e manteiga de karité (e, claro, Bio-Oil) possui apenas 3% de água, o que faz com que permaneça na pele por mais tempo. Ou seja, sentirá diferença não só quando aplica o gel, mas também ao fim do dia.

Esfoliante corporal Calêndula da Granado

A marca brasileira possui uma gama de calêndula, do qual destacamos o esfoliante corporal. Como a planta contribui para acalmar a pele, o produto promove uma esfoliação suave, ao eliminar as células mortas sem ressecar, já que o extrato natural da calêndula possui propriedade emoliente. A fórmula é feita com base natural de açúcar, enriquecida com manteiga de cupuaçu e óleo de castanha, que promoverão uma hidratação prolongada à pele. O esfoliante ainda é sem corantes e sem parabenos, indicado para todos os tipos de pele.

Óleo de banho Mmmelting Marshmallow Moment da Lush

A marca conhecida pelos produtos naturais e pelas deliciosas bombas de banho possui um óleo para o duche com malvaísco e calêndula em pó. O aroma desta manteiga corporal é de algodão-doce, o que casa perfeitamente com as suas cores rosa e amarelo brilhantes.

Gold Shimmer Oil da Omorovicza

Um óleo corporal que oferece hidratação intensa, mas com uma sensação leve na pele. Possui óleo de calêndula para acalmar a irritação cutânea e vitamina E, rica em antioxidantes, para estimular o colágeno e proteger contra os radicais livres. A fórmula é misturada com partículas de ouro coloidal cintilantes que promovem um brilho saudável. Adequado para os tipos de pele sensíveis, secos e normais/combinados.

Pain de Toilette Facial sem sabão da Sisley Paris

Este sabonete facial limpa em profundidade a fim de purificar e matificar a pele e deixá-la luminosa. A fórmula enriquecida com calêndula e resinas tropicais (incenso, mirra e benjoim) purifica a pele, evitando os efeitos desidratantes de um sabonete clássico, porque é não alcalina e sem sabão. Ao limpar as impurezas e eliminar o excesso de sebo, fecha os poros da pele, por isso, é especialmente indicado para a tez oleosa. Mesmo sendo criado a pensar na limpeza facial, este sabonete também pode ser utilizado no corpo.

Perfect Brow Pencil da Anastasia Beverly Hills

Impregnado com vitamina E, aloe vera, camomila e calêndula para uma aplicação suave, este lápis para sobrancelha possui ponta larga e textura mais macia, ideal para desenhar traços longos. Aplique primeiro a cor e, em seguida, esbata-a com o pincel escova de localizado na outra extremidade. A fórmula desliza e, quando seca, parece pó. Disponível em oito cores.

De stress mask da comfort zone

Esta máscara de tecido em biocelulose é feita com calêndula, aloe e NCC (um complexo natural calmante), o que permite a reposição de hidratação e acalma e traz luminosidade à pele. Ideal para quem sente desidratação ou aparência fatigada devido à exposição solar, vento ou poluição.

O tecido da máscara é composto por fibras de celulose ultrafinas produzidas por micro-organismos durante a fermentação do sumo de coco. É mais pura do que a celulose vegetal, não contém lignina, é livre de silicones e de produtos animais e respeita o ambiente porque é 100% biodegradável.

Creme Regenerador Calêndula Dia & Noite da Yves Rocher

Este creme de textura rica funde-se na pele e reduz imediatamente as sensações de repuxamento. Contribui para alisar as rugas e rídulas, deixando a pele suave, confortável e nutrida. Deve ser aplicado de manhã e à noite no rosto previamente limpo.