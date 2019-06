O segredo de Kate Moss para uma pele perfeita está na sua cozinha

Por Máxima, 09:20

Pode ser usado como primer, no combate à vermelhidão ou até mesmo no tratamento das rugas – estas são apenas algumas das propriedades do gelo, uma das armas secretas de Kate Moss e de várias maquilhadoras da indústria da Moda a Hollywood. Mas antes de experimentar este segredo de Beleza de temperaturas negativas, vale a pena saber como tirar o melhor partido do frio.

Ao natural, feito com chá verde ou café congelado, o gelo tem vários benefícios, muitos deles imediatos. Para ajudar a acordar o rosto logo pela manhã, e, assim, aumentar o brilho da pele, Kate Moss mergulha o rosto num recipiente com água gelada, diminuindo o inchaço e os efeitos de uma viagem de avião ou de uma noite mal dormida.

Para quem teve problemas de acne que deixaram manchas ou luta contra a vermelhidão, o frio pode ser um poderoso aliado. Ao massajar diariamente o rosto com gelo e compressas mornas alternadamente é possível estimular a circulação sanguínea, fazendo com que o organismo liberte todas as manchas provocadas pelas borbulhas.

Por último, e este é o tratamento caseiro mais conhecido para diminuir as olheiras, Kate Moss coloca uma compressa gelada sobre a zona inferior dos olhos e deixa-a atuar durante alguns minutos. Um truque que também pode ser feito com saquetas de chá verde frias.