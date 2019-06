Pernas cansadas? Não, não é normal!

Por Máxima, 05.06.2019

A combinação de jeans justos e de saltos altos é o look mais escolhido pelas mulheres, pela versatilidade. Basta combinar com uma blusa mais casual ou mais chique, e resulta tanto num dia de escritório como a dançar a noite inteira. Está pronta! E as suas pernas? Estão?

Pequenos gestos quotidianos, como o uso constante de roupa apertada, saltos demasiado altos ou demasiado baixos, longos períodos sentada de pernas cruzadas – como, provavelmente, está agora –, favorecem o aparecimento de uma condição nada desejada: a doença venosa crónica.

O nome pode soar-lhe estranho, os sintomas nem tanto: pernas pesadas e a doer, formigueiro ou comichão são sinais bastante comuns, aos quais se juntam a hiperpigmentação da pele, inchaço, aumento de sinais e veias varicosas.

Sente-se familiarizada com os sintomas? Pode sofrer de doença venosa crónica. Mas não está sozinha: em Portugal, estima-se que atinja 35% da população adulta, em que 60% são mulheres.

Mas afinal… Porque é que isto acontece?

De uma forma simplificada: a circulação do sangue serve, numa primeira fase, para alimentar os tecidos e os órgãos do corpo e, numa segunda fase, para remover as impurezas. Este processo faz-se através de artérias, que levam o sangue do coração para o resto do corpo, e as veias, que fazem o caminho inverso. Nas pernas, o trabalho das veias complica-se, porque têm de contrariar a força da gravidade e fazer subir o sangue.

É um trabalho de equipa: é preciso que as válvulas das veias impulsionem a subida, que os músculos das pernas comprimam as veias no mesmo sentido, que a anatomia da sola do pé colabore no mesmo sentido. Fica assim justificada a necessidade de utilizar saltos médios.

Os motivos pelos quais a patologia atinge mais o sexo feminino prendem-se com a ação das hormonas sexuais femininas, a gravidez, a contraceção oral e a menor massa muscular. Há, no entanto, outros fatores, imunes a género, nomeadamente a idade, a obesidade, a predisposição genética, o sedentarismo, a obstipação e os longos períodos de pé ou sentado, na mesma posição.

Então... O que fazer?

A maior preocupação quando se fala de varizes é estética, mas a doença venosa crónica traz sérias complicações se não for tratada. Os sintomas podem tornar-se mais severos e aumenta o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, úlceras da pele e um aumento da irritação.

É preciso tomar medidas para cuidar das pernas logo que é detetada. A terapêutica seguida é, normalmente, a combinação de um tratamento compressivo – com as chamadas meias de compressão – com um farmacológico.





Formas de promover a circulação

•Usar roupas mais leves e soltas

•Optar por calçado de salto médio

•Fazer pausas no trabalho e caminhar durante alguns minutos

•Massajar as pernas com cremes refrescantes

•Ao deitar, colocar as pernas numa posição mais elevada facilitando a circulação sanguínea durante o sono.

