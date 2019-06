Já chegou o Luna 3 da Foreo

A novidade incorpora as melhores características da linha Luna, elevando ainda mais a combinação beauty-tech. É controlado através pela app, através da qual cada pessoa pode escolher entre dezasseis intensidades de pulsação de modo a satisfazer todas as necessidades da pele. A bateria foi também melhorada com uma carga que dura até 650 utilizações. Para além de todas estas novidades, a Foreo desenvolveu também o ‘Find My Luna’ que permite aos consumidores encontrarem o seu dispositivo.

O Luna 3 está disponível para três tipos de pele, cada qual corresponde a uma cor: pele normal (rosa claro), pele sensível (violeta) e pele mista (azul). Estão à venda por €199, online ou nas lojas Sephora e Douglas, sendo que a pré-venda do novo lançamento esgotou em apenas 48 horas.