Bronzeada e protegida – de utopia a realidade

Com tantos cuidados e restrições, parece difícil aproveitar os dias longos da época balnear e alcançar o tão desejado bronze invejável. Surpresa: não é! A dermocosmética não é alheia à necessidade de conjugar a saúde e a beleza. Os laboratórios internacionais da ISDIN, no top 3 da dermocosmética no mercado de farmácia e parafarmácia, apresentam fórmulas inovadoras que permitem tirar todo o partido do verão, mantendo a saúde da pele.





A preocupação da marca com os malefícios da exposição solar desprotegida não se centra unicamente em criar produtos de qualidade. Ciente da necessidade de consciencializar a população, une-se a caras bem conhecidas do público, como Sofia Arruda, Raquel Strada e Pimpinha Jardim, para chegar a mais pessoas e alertar para a importância do uso de protetor solar. As três celebridades unem-se, mais uma vez, à ISDIN na luta contra o melanoma, realçando a importância da prevenção e do controlo de sintomas.