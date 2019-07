Good hair days: como proteger o cabelo no verão

Moldura de rosto e cartão de visita de qualquer visual, o cabelo deve ser tão bem tratado como a pele. Queremo-lo com vida, movimento e brilho, mas muitas vezes expomo-lo ao verão sem termos corrigido os danos provocados pelos meses de inverno. Depois do excesso de uso de instrumentos de calor, como o secador, o ferro de alisar, a fricção provocada pelos gorros e pelos cachecóis e ainda pelas colorações mensais e pela água quente, os fios tornam-se baços, quebradiços e com pouca vitalidade. A sensibilidade intensifica-se, o prurido é frequente e em casos de maior inflamação ocorrem estados descamativos e de queda capilar. Tudo isto deve ser combatido o quanto antes. Principalmente se já inaugurou a época balnear. Algumas regras-chave:

Utilize um champô especialmente seleccionado para o seu tipo de cabelo. Se tiver alguma carência especifica - como regularizar a produção das glândulas sebáceas, atenuar a sensibilidade, combater a caspa ou de uma nutrição intensa – pode alterná-lo com um champô after sun, ou um produto suave de uso diário.

Regra geral, tente deixar o cabelo secar ao ar livre. Caso não seja possível, recorra sempre a um produto de protecção quando secar o cabelo com secador ou utilizar ferramentas de calor.

Utilize o condicionador e uma máscara de protecção de cor se tiver o cabelo pintado, para evitar que a cor se desvaneça.

Aplique um spray com protecção UV antes e durante a exposição solar.