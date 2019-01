A cada dia que passa, somos apresentadas às mais diversas inovações no mundo da Beleza. A última novidade é uma máscara de tratamento facial criada através de uma impressora 3D, que vai permitir personalizar uma máscara que se ajuste perfeitamente aos contornos e dimensões do rosto de cada um.

Quem está por trás da nova tecnologia é a Neutrogena, que já nos habituou aos seus gadgets de cuidados com a pele, entre eles a máscara facial de tratamento de acne com LED, a Anti-Acné Visibly Clear e até o acessório Skin360 para a câmara de smartphone, que consegue analisar a pele.

Neste momento, através do site norte-americano da marca, é possível inscrever-se para saber em primeira mão quando será possível encomendar o MaskiD. Já se sabe que o produto não estará disponível até o final do ano, já que foi apresentado esta terça-feira, 8 de janeiro, em Las Vegas, na Consumer Electronics Show 2019, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo.

O novo dispositivo funcionará em conjunto com o Skin360 e usará 8 luzes LED e uma lente de aumento x30 para avaliar os poros, as linhas finas e os níveis de humidade de forma a criar uma fórmula de beleza inteligente, que se adapte às necessidades da pele avaliada e usando ingredientes como vitamina C e ácido hialurónico. O MaskiD poderá até 'imprimir' ingredientes diferentes em diferentes áreas da máscara facial. Como não querer experimentar esta tecnologia?

